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رياضة
اطلاق منتخب السعودية للشابات تحت 20 عاما
2023-12-06 | 04:40
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اطلاق منتخب السعودية للشابات تحت 20 عاما
اطلاق منتخب السعودية للشابات تحت 20 عاما
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الثلاثاء اطلاق المنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للاتحاد السعودي في تطوير الرياضة النسائية وفتح آفاق جديدة للشابات في ممارسة كرة القدم، وزيادة الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية، حيث تم تأسيس 4 منتخبات حتى اليوم وهي المنتخب الأول والناشئات والصالات وأخيرًا منتخب الشابات.
ويهدف إنشاء منتخب تحت 20 عامًا الى رسم مسار احترافي للاعبات، من مرحلة التأسيس في المنتخبات الأقل عمرًا وصولًا للمنتخب الوطني الأول للسيدات، كما يمنح فرصة المشاركة في البطولات الدولية للمنتخبات السنية.
وتعاقد الاتحاد السعودي رسميًا مع المدربة الاسكتلندية باولين هاميل لقيادة أخضر الشابات.
وتمتلك هاميل سجلًا تدريبيًا متميزًا امتد لـ30 عامًا مع مختلف المنتخبات والأندية التي دربتها، وتعتبر المحطات الأبرز لها هي قيادة المنتخبات السنية لاسكتلندا تحت 15،و16 و17 و19 عامًا.
وانطلق أول معسكر لأخضر الشابات اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض ويمتد حتى 11 كانون الاول، بمشاركة 27 لاعبة وهُن: لولوه موسى، زهرة باحميد، فجر السقاف، تين الزهراني، لولوه صالح، مايا عبدالرحمن، لما محمد، ميان العقيل، لولو عبدالله، بسمه نواف، ليان امير، لولو العبيد، جوري الجهني، دانه أحمد، تالين محمد، ليان صالح، مرام اليحيا، سهير باطوق، فاطمة منصور، فجر سعد، سلاف عسيري، شيخه عسيري، ملوك الهوساوي، ايان البرقاوي، سما الصبياني، نادين كعكي وجود منصور.
من جانبها أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية بنت عبدالعزيز الرشيد بأن تدشين المنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا يمثل خطوة هامةً لكرة القدم النسائية في المملكة، مؤكدة على أهمية توفير الفرص للشابات لممارسة رياضة كرة القدم معربة عن أملها أن يخرج هذا المعسكر بعدد كبير من النتائج الإيجابية، حيث ستكتسب اللاعبات خبرات قيمة في تحسين مستواهن الفني والبدني.
*
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