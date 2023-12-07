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النيابة العامة لمكافحة المنشطات تطالب بايقاف بوغبا أربع سنوات

2023-12-07 | 12:07
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النيابة العامة لمكافحة المنشطات تطالب بايقاف بوغبا أربع سنوات

النيابة العامة لمكافحة المنشطات تطالب بايقاف بوغبا أربع سنوات

 
طالبت النيابة العامة الإيطالية لمكافحة المنشطات الخميس بايقاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس، أربع سنوات لثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المنشّط، بحسب ما كشف مصدر في النادي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر "يمكنني التأكيد أننا تلقينا صباحاً هذا الاخطار من سلطات مكافحة المنشطات، مع طلب الايقاف أربع سنوات"، مؤكّداً ما أوردته الصحف الإيطالية.

وسقط بوغبا (91 مباراة دولية) الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها في 20 آب. ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.

ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب، ان التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.

وأوقف لاعب الوسط البالغ 30 عاماً والمتوّج بلقب مونديال 2018، عن اللعب احتياطياً منذ 11 أيلول من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو).

وقد تُخفّض العقوبة إلى النصف بحال اثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد. كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر، بحال تعاطي المادة "خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه".

وكان فحص العينة "ب" التي طلبها بوغبا، مطلع تشرين الأول، أكّد تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستسوستيرون.

ويحفّز التسوستيرون، هرمون الخصوبة والجنس الذكوري، نمو العضلات في الجسم.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس تورينو في تموز/يوليو 2022، بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنكليزي.

 
 
 
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