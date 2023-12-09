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احذروا مخاطر رياضة "التنس" على الدماغ!

2023-12-09 | 04:33
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احذروا مخاطر رياضة "التنس" على الدماغ!

احذروا مخاطر رياضة "التنس" على الدماغ!

الرياضات المعروفة بأنها تسبب إصابات دماغية هي كرة القدم والراغبي والملاكمة وغيرها من الرياضات القتالية. ولكن أضافت دراسة حديثة "التنس" إلى هذه القائمة.

ووفق أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة "ساوثرن ميثوديست" في دالاس بالولايات المتحدة، شين لين غاو، إذا ضربت كرة التنس رأس اللاعب عند التسديدة القوية، فمن الممكن أن تسبب إصابة دماغية.

والارتجاجات الدماغية يمكن أن تحدث إذا اصطدمت كرة تنس تسير بسرعة تزيد عن 89 ميلا في الساعة (143 كيلومترا في الساعة تقريبا) بشخص ما على رأسه.

وأوضح الباحثون أنه غالباً ما يتجاوز متوسط سرعة الإرسال في التنس الاحترافي 100 ميل في الساعة لكل من الرجال والنساء.

واللاعبون الهواة لا يستطيعون ضرب الكرة بنفس القوة، لكن إصابات التنس ممكنة، وإن كانت نادرة، حتى بين الهواة.

وشدد شين لين غاو على أن "فهم إصابات الرأس الناجمة عن كرة التنس والحماية منها أمر مهم للغاية، نظراً إلى أن التنس رياضة عالمية يمارسها عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم".

ومن المرجح أن تكون إصابات الرأس الناجمة عن كرة التنس أكثر احتمالا إذا اصطدمت الكرة بجانب الرأس، أو إذا ضربت بزاوية 90 درجة مباشرة.

وتوصل الباحثون إلى استنتاجاتهم باستخدام نموذج حاسوبي مشابه لذلك، يتنبأ بإصابات الرأس التي قد تحدث في حادث سيارة. إذ قام النموذج الحاسوبي بتقييم ما قد يحدث لرأس الرجل إذا ضربته كرة التنس بسرعات وأماكن وزوايا مختلفة.

وركز الباحثون في دراستهم على ما إذا كانت كرة التنس يمكن أن تسبب إصابة دماغية رضحية، أي ضربة على الرأس قوية بما يكفي لتعطيل الوظيفة الطبيعية للدماغ.

وتعد الارتجاجات إصابات دماغية رضحية خفيفة لأنها لا تهدد الحياة، ولكنها يمكن أن تسبب مشاكل مثل الصداع والدوار وصعوبة التركيز، وقد تستمر لأسابيع أو أشهر.
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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