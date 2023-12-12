أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
كييليني يسدل الستارة على مسيرته في ملاعب كرة القدم
2023-12-12 | 13:12
شارك
2
min
كييليني يسدل الستارة على مسيرته في ملاعب كرة القدم
كييليني يسدل الستارة على مسيرته في ملاعب كرة القدم
اسدل المدافع الدولي الإيطالي السابق جورجو كييليني الستارة على مسيرته في ملاعب كرة القدم عن 39 عاماً، وذلك وفق ما أعلن الثلاثاء، أي بعد ثلاثة على أيام على خسارته وفريقه لوس أنجليس غالاكسي لقب الدوري الأميركي على يد كولومبوس كرو.
ولم يكن قرار الاعتزال مفاجئاً، إذ سبق لكييليني القول إن المباراة النهائية لدوري "أم أل أس" ستكون الأخيرة له في الملاعب.
وكتب كييليني على وسائل التواصل الاجتماعي بصحبة مقطع فيديو يظهر أبرز محطات مسيرته "لقد كُنتِ (كرة القدم) أجمل رحلة في حياتي. لقد كنت كل شيء بالنسبة لي".
وتابع "بصحبتك، سافرت في طريق فريد لا يُنسى. لكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة ومواجهة تحديات جديدة وكتابة المزيد من صفحات مهمة ومثيرة في الحياة".
وبدأ قلب الدفاع الدولي السابق مسيرته في الملاعب في الفرق العمرية لليفورنو الذي منحه عقده الاحترافي الأول عام 2000 قبل الانتقال الى روما وصولاً الى رحلة التألق مع يوفنتوس حيث لعب طيلة 17 موسماً بين 2005 و2022 في مشوار تخلله اللعب لفيورنتينا على سبيل الإعارة موسم 2004-2005.
وبصحبة يوفنتوس الذي دافع عن ألوانه حين أُنزِل الى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج، توّج كييليني بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات وبالكأس خمس مرات ووصل مع "السيدة العجوز" الى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.
انضم الى لوس أنجليس غالاكسي في حزيران 2021 وتوج معه في تشرين الثاني 2022 بلقب الدوري على حساب فيلادلفيا يونيون.
وعلى الصعيد الدولي، خاض كييليني 117 مباراة بألوان "أتزوري" وتوج معه بكأس أوروبا صيف 2021 بالفوز على إنكلترا بركلات الترجيح على ملعب "ويمبلي".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
الستارة
مسيرته
ملاعب
القدم
التالي
تأجيل مباريات الدوري التركي والسبب: لكمة "دنيئة" على وجه أحد الحكام!
نجل ليبرون جيمس يستأنف اللعب بعد تعافيه من سكتة قلبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-13
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-13
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-09
النصر يواصل ملاحقة الهلال المتصدر في الدوري السعودي لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-09
النصر يواصل ملاحقة الهلال المتصدر في الدوري السعودي لكرة القدم
0
رياضة
2023-12-07
الاتحاد القطري لكرة القدم يعفي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من مهامه
رياضة
2023-12-07
الاتحاد القطري لكرة القدم يعفي المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من مهامه
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-06
البطاقة الخضراء تدخل عالم كرة القدم من الباب العريض
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-06
البطاقة الخضراء تدخل عالم كرة القدم من الباب العريض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
01:45
تأجيل مباريات الدوري التركي والسبب: لكمة "دنيئة" على وجه أحد الحكام!
رياضة
01:45
تأجيل مباريات الدوري التركي والسبب: لكمة "دنيئة" على وجه أحد الحكام!
0
رياضة
2023-12-11
نجل ليبرون جيمس يستأنف اللعب بعد تعافيه من سكتة قلبية
رياضة
2023-12-11
نجل ليبرون جيمس يستأنف اللعب بعد تعافيه من سكتة قلبية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-09
النصر يواصل ملاحقة الهلال المتصدر في الدوري السعودي لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-09
النصر يواصل ملاحقة الهلال المتصدر في الدوري السعودي لكرة القدم
0
رياضة
2023-12-09
احذروا مخاطر رياضة "التنس" على الدماغ!
رياضة
2023-12-09
احذروا مخاطر رياضة "التنس" على الدماغ!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
0
أخبار دولية
2023-10-23
سلاح الجو الإسرائيلي هاجم خلية كانت تخطط لإطلاق صواريخ في مزارع شبعا
أخبار دولية
2023-10-23
سلاح الجو الإسرائيلي هاجم خلية كانت تخطط لإطلاق صواريخ في مزارع شبعا
0
آخر الأخبار
2023-11-30
رئيس مؤتمر تغير المُناخ: أبدينا التزامًا للنهوض بالعمل المُناخيّ خلال هذا العقد
آخر الأخبار
2023-11-30
رئيس مؤتمر تغير المُناخ: أبدينا التزامًا للنهوض بالعمل المُناخيّ خلال هذا العقد
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-14
أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-14
أسيرة اسرائيلية جديدة.. فمن هي وأين احتُجزت؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
في معرض جدة للكتاب مبادرة المؤلف السعودي
تقارير نشرة الاخبار
14:00
في معرض جدة للكتاب مبادرة المؤلف السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ساعات حاسمة ضمن كوب 28 ومحاولة لتقريب الانظار
تقارير نشرة الاخبار
13:58
ساعات حاسمة ضمن كوب 28 ومحاولة لتقريب الانظار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
30 في المئة نسبة النمو السنوي في العلاقات التجارية الصينية - السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
30 في المئة نسبة النمو السنوي في العلاقات التجارية الصينية - السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلام الليل يمحوه النهار.. هل يطبق هذا المثل على الحوثيين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كلام الليل يمحوه النهار.. هل يطبق هذا المثل على الحوثيين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
اللبنانية هبة نصر نالت جائزة التميز المهني في الصحافة الأجنبية لعام 2023... ماذا قالت للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
اللبنانية هبة نصر نالت جائزة التميز المهني في الصحافة الأجنبية لعام 2023... ماذا قالت للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل قصف حزب الله اليوم الداخل الاسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل قصف حزب الله اليوم الداخل الاسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل من تسوية تعمل عليها واشنطن على الجبهة الاسرائيلية الشمالية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لبنان يحاول مجددا لفت أنظار العالم إلى التداعيات الخطيرة للنزوح السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لبنان يحاول مجددا لفت أنظار العالم إلى التداعيات الخطيرة للنزوح السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أجواء الميلاد في حمانا دافئة رغم برد كانون
تقارير نشرة الاخبار
13:34
أجواء الميلاد في حمانا دافئة رغم برد كانون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:36
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:36
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
2
فنّ
06:26
طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي قبل أيام من انتهاء عام 2023
فنّ
06:26
طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي قبل أيام من انتهاء عام 2023
3
خبر عاجل
10:14
نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو
خبر عاجل
10:14
نتنياهو: لدينا اختلاف مع واشنطن على اليوم التالي بعد الحرب ولن أسمح بعودة إسرائيل إلى خطأ أوسلو
4
فنّ
05:21
فيديو نانسي عجرم يحصد مليونيّ مشاهدة... وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته
فنّ
05:21
فيديو نانسي عجرم يحصد مليونيّ مشاهدة... وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته
5
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
6
أخبار لبنان
07:42
مطار رفيق الحريري الدولي يغرق بالمياه... وتجمع لحبات البرد (صور وفيديوهات)
أخبار لبنان
07:42
مطار رفيق الحريري الدولي يغرق بالمياه... وتجمع لحبات البرد (صور وفيديوهات)
7
منوعات
07:36
تختار ملابس زوجها عند خروجه لمواعدة غيرها وهي تواعد 3 رجال آخرين...إليكم قصة هذا الثنائي الغريبة!
منوعات
07:36
تختار ملابس زوجها عند خروجه لمواعدة غيرها وهي تواعد 3 رجال آخرين...إليكم قصة هذا الثنائي الغريبة!
8
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More