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رياضة
لكمة "دنيئة" على وجه حكم تؤجل مباريات الدوري التركي
2023-12-12 | 15:30
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لكمة "دنيئة" على وجه حكم تؤجل مباريات الدوري التركي
لكمة "دنيئة" على وجه حكم تؤجل مباريات الدوري التركي
دخلت كرة القدم التركية في أزمة الثلاثاء بعد تعليق مباريات الدوري حتى إشعار آخر، اثر تعرّض احد الحكام للكمة من قبل رئيس أنقرة غوجو بعد التعادل 1-1 مع ريزه سبور، بحسب ما أعلن اتحاد اللعبة الإثنين.
وقام فاروق كودجا، رئيس نادي أنقرة غوجو والمرشّح المحتمل لرئاسة بلدية العاصمة، بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه في أرض الملعب بعد المباراة التي اقيمت الاثنين، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.
وفضلاً عن تعليق المباريات حتى إشعار آخر، وضعت المحكمة، كودجا واثنين آخرين، رهن الحبس الاحتياطي بتهمة "إصابة وتهديد موظف عمومي".
وأظهرت لقطات من الحادث المأسوي كودجا وهو يركض بسرعة نحو الملعب مع مجموعة من الرجال، قبل ان يوجّه لكمة للحكم الاساسي اثر اطلاق صافرة النهاية.
وبدا كودجا غاضباً من الحكم بعد تسجيل الخصم هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل عن الضائع 1-1.
وسقط ميلر أرضاً بعد اللكمة ومن ثمّ بدا انّه تعرض للركل مرات عدّة في ظل حالة من الفوضى.
وظهر الحكم البالغ 37 عامًا واقفا بعد لحظات عدّة وعينه اليسرى متشحة بالسواد ومنتفخة.
وقال الحكم في بيان "لكمني فاروق كودجا تحت عيني اليسرى، فسقطت أرضاً. وفيما كنت على الأرض ركلوني على وجهي وأجزاء أخرى من جسمي".
تابع "قال كودجا لي ولزملائي الحكام +سأقضي عليكم+. وتوجّه إلي مباشرة قائلاً "سأقتلك".
بدوره، قال كودجا لتلفزيون "بياز" بعد المباراة "لقد أصبت بالجنون".
وتابع "لقد انطفأ بصري! لا أتذكر ماذا فعلت!"
وتصدرت الحادثة كافة العناوين في الصفحات الاولى من أبرز الصحف التركية في البلاد التي تتميز بشغف كبير تجاه كرة القدم ولا يخفى على احد وجود ارتباطات سياسية لها.
من جهته، قال الاتحاد التركي "هذا الهجوم الدنيء لم يستهدف فقط خليل أوموت ميلر".
وتابع "اليوم، تم تنفيذ هذا الهجوم اللاإنساني والخسيس ضد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم التركية".
وأردف "بالتنسيق مع دولتنا، تم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللاإنساني".
وأضاف البيان "النادي المسؤول ورئيس النادي ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيعاقبون بأشد الطرق.
وأوضح "بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجلت المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى".
طموحات سياسية
من جهته، وصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو حادثة الاعتداء على الحكم بـ "غير المقبولة أبدا".
وقال إنفانتينو في بيان "ليس هناك من مكان للعنف في كرة القدم، على الملعب او خارجه".
وتابع "الاحداث التي اعقبت المباراة في الدوري التركي الممتاز بين انقره غوجو وريزه سبور غير مقبولة اطلاقا ولا مكان لها في رياضتنا او مجتمعنا".
وأضاف "من دون حكام المباريات، ليس هناك من كرة قدم. الحكام، اللاعبون، المشجعون والمدربون يجب ان يكونوا في مأمن ومحميين، وادعو السلطات المعنية الى ضمان تنفيذ واحترام ذلك على كل المستويات".
وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحادث الذي وقع في العاصمة أنقرة.
وكتب أردوغان على منصة إكس (تويتر سابقًا) "الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف". وأضاف "لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".
تُعرف الكرة التركية بشغفها الذي غالباً ما يتحوّل الى حوادث عنف.
وسبق ان ألقت محكمة محلية القبض لفترة وجيزة على 19 شخصًا متورطين في شجار اندلع خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية في تشرين الثاني من العام الماضي.
ولعب فريق بورصة سبور من الدرجة الثانية سبع مباريات في وقت سابق من هذا العام خلف ابواب موصدة بعد حادث آخر هتف خلاله المشجعون بشعارات مناهضة للأكراد.
ويُعد نادي أنقرة غوجو ورئيسه على صلة وثيقة بحزب أردوغان الحاكم "حزب العدالة والتنمية".
وقال كودجا لأحد المراسلين هذا العام إنه قد يفكر في الترشح لمنصب رئيس البلدية كمرشح عن حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية التي تخضع لرقابة وثيقة والمقرر إجراؤها في 31 آذار.
وقال كودجا في تصريح سابق "أعلم أن اسمي مذكور في استطلاعات الرأي العام. ولم أتقدم للترشح. لكن إذا كلفت بمهمة فلن أقول لا".
وتابع "إذا تم تكليفي بمهمة كرئيس لبلدية العاصمة، فسوف أفعل ما هو ضروري".
ويرأس كل من أنقرة وإسطنبول سياسيون معارضون يتمتعون بشعبية كبيرة والذين وصلوا إلى السلطة في عام 2019.
ويحتل نادي انقره غوجو المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادله الاخير. في المقابل، يتقدم نادي ريزه سبور عليه بأربع نقاط في المركز الثامن.
*
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