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رياضة
لهذه الأسباب... السباحة لوريسيا عواد توقف مسيرتها الدولية
2023-12-15 | 04:34
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لهذه الأسباب... السباحة لوريسيا عواد توقف مسيرتها الدولية
لهذه الأسباب... السباحة لوريسيا عواد توقف مسيرتها الدولية
أعلنت سباحة منتخب لبنان ونادي المون لا سال لوريسيا (لوري) عواد عن عدم تمكنها في متابعة مسيرتها في تمثيل لبنان في المحافل الدولية لأسباب عديدة أبرزها المسافات الطويلة الشاقة والتكاليف الباهظة للمشاركات وأيضا،غيابها عن المقاعد الدراسية الذي قد يسبب لها بعض المشاكل الدراسية وأخيرا ارتباط لوري مع ناديها الأميركي في البطولات الأميركية حيث تخضع لمعسكرات عدة محلية وتقود فريقها في عدة بطولات أميركية.
ويذكر أن لوري تحمل العديد من الأرقام القياسية اللبنانية في المسافات القصيرة والطويلة وكان أبرزها هذا الصيف حيث حطمت ثلاثة أرقام قياسية في مسافة الخمسين مترًا فراشة ومئة متر فراشة ومئتين متر متنوع.
وشكرت لوري الاتحاد اللبناني للسباحة ونادي المون لا سال على كل الدعم لها خلال تمثيلها لبنان في البطولات الخارجية.
وتمنىت الحظ بالتوفيق لجميع السباحات اللبنانيات في البطولات المقبلة.
*
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