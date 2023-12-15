الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات ميلادية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
مقابل مبلغ خيالي... بيع ستة قمصان لميسي في مزادٍ علنيّ!
2023-12-15 | 05:20
شارك
3
min
مقابل مبلغ خيالي... بيع ستة قمصان لميسي في مزادٍ علنيّ!
مقابل مبلغ خيالي... بيع ستة قمصان لميسي في مزادٍ علنيّ!
بيعت ستة قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2022 في قطر مقابل 7.8 ملايين دولار في مزادٍ علنيّ.
وأفادت دار سوثبي للمزادات لوكالة فرنس برس الخميس، أنه كانت هناك ثلاثة عروض إجمالية في ما وصفته بـ "قمصان ليونيل ميسي الأيقونية ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض والمخططة العمودية للأرجنتين، من مغامرته التاريخية في كأس العالم 2022" التي توّج بها للمرة الأولى في مسيرته.
وحطّمت القمصان المُباعة الرقم القياسي الذي كان مُسجّلاً لمقتنيات سابقة ترتبط بميسي (36 عاماً) نجم إنتر ميامي الأميركي. كما باتت المنتج الأكثر قيمة في التذكارات الرياضية التي تُباع في مزاد هذا العام حتى الآن، حسب دار سوثبي للمزادات.
وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقبها العالمي الثالث في مونديال قطر بالفوز على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعدما تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب لوسيل في 18 كانون الأول 2022.
وقال رئيس قسم المقتنيات الحديثة في سوثبي براهم واكتر "تعتبر كأس العالم لكرة القدم 2022 واحدة من أعظم الأحداث في تاريخ الرياضة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسيرة ميسي الشجاعة وترسيخ مكانته كأعظم لاعب في كل الأزمنة".
وأضاف "يمثّل بيع هذه القمصان الستّة مناسبة ضخمة في تاريخ المزاد، مما يوفّر للجماهير وجامعي المقتنيات خلق صِلة بإنجاز ميسي".
وسجّل ميسي سبعة أهداف في مونديال قطر، رافعاً عدد أهدافه الموندياليّة إلى 13.
وتابع واكتر "إنه لشرف لسوثبي أن تُقدّم وتعرض هذه المقتنيات التي لا تُقدّر بثمن للجمهور، والتي تُجسّد التألّق المطلق للاعب أعاد تعريف حدود التميّز في كرة القدم. هذه القمصان التاريخية ليست فقط تذكيراً ملموساً بواحدة من أهم اللحظات في تاريخ الرياضة، ولكنها مرتبطة بشكل أساسي بلحظة الذروة في مسيرة لاعب كرة القدم الأكثر تتويجاً بالألقاب في التاريخ".
ويتصدّر ميسي قائمة اللاعبين الأكثر فوزاً بالألقاب الجماعيّة بـ44 لقباً، من بينها الدوري الإسباني (10 مرات)، دوري أبطال أوروبا (4) ومسابقة كوبا أميركا (1).
في وقت سابق من هذا الشهر، نال ميسي لقب "رياضي العام" لعام 2023 من قبل مجلة تايم بعد موسم رائع تميّز بتتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته وانتقاله إلى إنتر ميامي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي.
ولعب ميسي لأول مرة مع ميامي في تموز، وقاده للفوز بكأس الرابطتين التي تجمع بين الاندية الأميركية والمكسيكية.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
منوعات
رياضة
خيالي...
قمصان
لميسي
مزادٍ
علنيّ!
لهذه الأسباب... السباحة لوريسيا عواد توقف مسيرتها الدولية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-10
مقابل مبلغ خيالي... النجمة أريانا غراندي تسوّي قضية طلاقها!
فنّ
2023-10-10
مقابل مبلغ خيالي... النجمة أريانا غراندي تسوّي قضية طلاقها!
0
منوعات
2023-12-08
"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!
منوعات
2023-12-08
"لم أخلق لأعاني"... شابة ترفض إنجاب طفل إلا إذا دفع لها شريكها هذا المبلغ الخيالي وبهذه الشروط!
0
منوعات
2023-12-02
مفقودة منذ 50 عاما... العثور على لوحة فنيّة تُقدّر بمبلغ خيالي في منزل عائلة بهذا البلد! (صورة)
منوعات
2023-12-02
مفقودة منذ 50 عاما... العثور على لوحة فنيّة تُقدّر بمبلغ خيالي في منزل عائلة بهذا البلد! (صورة)
0
منوعات
2023-11-21
ملابس وغيتار ومجوهرات لبرينس بيعت في مزاد لقاء مبلغ خيالي!
منوعات
2023-11-21
ملابس وغيتار ومجوهرات لبرينس بيعت في مزاد لقاء مبلغ خيالي!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
04:34
لهذه الأسباب... السباحة لوريسيا عواد توقف مسيرتها الدولية
رياضة
04:34
لهذه الأسباب... السباحة لوريسيا عواد توقف مسيرتها الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-13
مهرجان بيروت الرياضي خطوة لدعم الرياضيين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-13
مهرجان بيروت الرياضي خطوة لدعم الرياضيين في لبنان
0
رياضة
2023-12-12
لكمة "دنيئة" على وجه حكم تؤجل مباريات الدوري التركي
رياضة
2023-12-12
لكمة "دنيئة" على وجه حكم تؤجل مباريات الدوري التركي
0
رياضة
2023-12-12
كييليني يسدل الستارة على مسيرته في ملاعب كرة القدم
رياضة
2023-12-12
كييليني يسدل الستارة على مسيرته في ملاعب كرة القدم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:18
عقد لقاء تشاوري بين الوزراء الذين وصلوا إلى السراي الحكومي والرئيس ميقاتي في هذه الاثناء
آخر الأخبار
06:18
عقد لقاء تشاوري بين الوزراء الذين وصلوا إلى السراي الحكومي والرئيس ميقاتي في هذه الاثناء
0
آخر الأخبار
02:59
شامل روكز للـ LBCI: يجب تعيين قائد للجيش بوجود رئيس للجمهورية لا فرضه على الرئيس المقبل
آخر الأخبار
02:59
شامل روكز للـ LBCI: يجب تعيين قائد للجيش بوجود رئيس للجمهورية لا فرضه على الرئيس المقبل
0
فنّ
2023-11-03
"تركت كل شي يا يسوع كرمالك".. باسكال مشعلاني تنشر فيديو للأب طوني الخولي
فنّ
2023-11-03
"تركت كل شي يا يسوع كرمالك".. باسكال مشعلاني تنشر فيديو للأب طوني الخولي
0
أخبار دولية
2023-12-13
ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
أخبار دولية
2023-12-13
ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:24
السفير المِصريّ لدى لبنان: مِصر لا تدعم اسمًا لقيادة الجيش بل تدعم مؤسسة
أخبار لبنان
15:24
السفير المِصريّ لدى لبنان: مِصر لا تدعم اسمًا لقيادة الجيش بل تدعم مؤسسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
دوائر جبل لبنان العقارية إلى العمل في هذا التاريخ…
0
أخبار دولية
13:33
كما في غزة كذلك في جنين... مشاهد الإنتهاكات الإسرائيلية تتكرر
أخبار دولية
13:33
كما في غزة كذلك في جنين... مشاهد الإنتهاكات الإسرائيلية تتكرر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المطران أنطوان بو نجم: للإتفاق على إسم لرئيس للجمهورية ولتتسلم المرأة السلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المطران أنطوان بو نجم: للإتفاق على إسم لرئيس للجمهورية ولتتسلم المرأة السلطة
0
أخبار دولية
13:32
ماذا تقول أبرز محطات التباين في تاريخ: أميركا وحروب إسرائيل؟
أخبار دولية
13:32
ماذا تقول أبرز محطات التباين في تاريخ: أميركا وحروب إسرائيل؟
0
أخبار دولية
13:30
في اليوم التاسع والستين للحرب على غزة... واشنطن تتحرك مجددًا باتجاه إسرائيل
أخبار دولية
13:30
في اليوم التاسع والستين للحرب على غزة... واشنطن تتحرك مجددًا باتجاه إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عودة السوريين تتأرجح بين الوضعين السياسي والإقتصادي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عودة السوريين تتأرجح بين الوضعين السياسي والإقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ملف "النزوح" يناقش في اليوم الثاني للمنتدى العالمي للاجئين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ملف "النزوح" يناقش في اليوم الثاني للمنتدى العالمي للاجئين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا في مجريات الجلسات التشريعية اليوم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ماذا في مجريات الجلسات التشريعية اليوم؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:15
تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة
خبر عاجل
06:15
تأجيل جلسة مجلس الوزراء للثلاثاء المقبل بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسة
2
منوعات
16:13
حاولت ممارسة أفعال جنسية مع كلابها ووثقت فعلتها... قصة مرضية وهذه تفاصيلها!
منوعات
16:13
حاولت ممارسة أفعال جنسية مع كلابها ووثقت فعلتها... قصة مرضية وهذه تفاصيلها!
3
خبر عاجل
12:33
بري رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد
خبر عاجل
12:33
بري رفع الجلسة التشريعية إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد
4
صحف اليوم
00:16
صهر قائد الجيش ابلغ المولوي رسالة عاجلة (الاخبار)
صحف اليوم
00:16
صهر قائد الجيش ابلغ المولوي رسالة عاجلة (الاخبار)
5
منوعات
16:29
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
منوعات
16:29
جمعت عائلتها وأطعمتها من الدجاج اللذيذ... ما خرج من الدجاجة لاحقا كان مقززا وهذا مصير العائلة! (صور)
6
اقتصاد
02:05
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:05
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
7
آخر الأخبار
14:02
معلومات للـLBCI: عمليات البحث تحت المنزل المستهدف في مركبا مستمرة وحصيلة الضحايا حتى الآن شهيد وجريح إصابته بالغة
آخر الأخبار
14:02
معلومات للـLBCI: عمليات البحث تحت المنزل المستهدف في مركبا مستمرة وحصيلة الضحايا حتى الآن شهيد وجريح إصابته بالغة
8
منوعات
09:56
حبسوه داخل غرفة مليئة بالبول والبراز... ابن الـ8 سنوات توفيّ نتيجة الضرب والتجويع: واللافتة المعلّقة على بابه صادمة!
منوعات
09:56
حبسوه داخل غرفة مليئة بالبول والبراز... ابن الـ8 سنوات توفيّ نتيجة الضرب والتجويع: واللافتة المعلّقة على بابه صادمة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More