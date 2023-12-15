إسبانيا بطلة العالم في صدارة تصنيف المنتخبات النسائية للقدم

إسبانيا بطلة العالم في صدارة تصنيف المنتخبات النسائية للقدم



قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن إسبانيا بطلة العالم صعدت ولأول مرة إلى صدارة قائمة التصنيف الدولية للمنتخبات النسائية التي يصدرها الفيفا بينما تراجعت السويد من المركز الأول إلى الخامس.

وبهذا أصبحت إسبانيا رابع دولة تصل لقمة التصنيف الدولي للمنتخبات النسائية بعد الولايات المتحدة وألمانيا والسويد.

وتوجت إسبانيا باللقب العالمي في آب الماضي بعد انتصارها في المباراة النهائية للبطولة على إنجلترا وتقدمت بناء على ذلك أربعة مراكز لتحتل المركز الثاني عالميا قبل أن تنتزع الصدارة بفضل سلسلة من النتائج المتميزة في دوري الأمم الأوروبية.

وفي الدوري الأوروبي للأمم تصدرت إسبانيا مجموعتها بعد تحقيق خمسة انتصارات لتصعد لنهائيات البطولة التي ستقام في شباط المقبل حيث تواجه هولندا في قبل النهائي.

وتقدم المنتخب الأمريكي إلى المركز الثاني في قائمة التصنيف الدولية مباشرة قبل فرنسا التي تأهلت أيضا للأدوار النهائية للدوري الأوروبي حيث ستواجه ألمانيا في قبل النهائي الثاني.

وحصلت إنجلترا بطلة أوروبا التي فشلت في التأهل لأولمبياد باريس الصيفي 2024 على المركز الرابع عالميا بينما تراجعت السويد للمركز الخامس عقب حصولها على المركز الثالث في مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية بعد تحقيق انتصارين فقط في ست مباريات.

وزاد عدد المنتخبات النسائية في قائمة التصنيف الدولية ووصل إلى رقم قياسي بلغ 192 منتخبا وطنيا بعد انضمام جمهورية افريقيا الوسطى ومكاو بينما عادت بعض المنتخبات إلى القائمة من جديد مثل كوريا الشمالية ومدغشقر.