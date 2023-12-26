الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
صمت الحب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

منتخب البرازيل يواجه خطر الاستبعاد عن المشاركات الدولية

2023-12-26 | 00:59
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منتخب البرازيل يواجه خطر الاستبعاد عن المشاركات الدولية

منتخب البرازيل يواجه خطر الاستبعاد عن المشاركات الدولية

قال مصدر في الاتحاد الاميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) لوكالة فرانس برس الاثنين إن الاخير والاتحاد الدولي "فيفا" لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي ولن يترددا في إيقاف البرازيل إذا لم يتم إعادة إدنالدو رودريغيش إلى رئاسة الاتحاد.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "القوانين واضحة وصريحة. ولا يسمح بأي حال من الأحوال بتدخل قوى خارجية في مجال اختصاص (الاتحادات) المعنية".

وأُقيل رئيس الاتحاد البرازيلي رودريغيش من منصبه في السابع من الشهر الحالي عقب قرار المحكمة الذي أبطل اتفاقا سمح بانتخابه.

وتعتبر اقالة رودريغيش ضربة اضافية للكرة البرازيلية ومنتخب "السيليساو" الذي يمر بفترة صعبة على صعيد النتائج، مع إصابة نجمه نيمار وتعرضه لثلاث هزائم توالياً في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وأبطلت هذه المحكمة اتفاقا بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه إلى آذار 2022، والذي سمح لاحقا بانتخاب رودريغيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

وقرر فيفا وكونميبول إرسال بعثة إلى ريو دي جانيرو والتي ستبدأ العمل في الثامن من كانون الثاني المقبل لمحاولة إيجاد حل للأزمة.

وفقًا لوسائل الإعلام البرازيلية، تلقى الاتحاد البرازيلي رسالة موقعة من عضو الاتحاد الدولي، كيني جان ماري، وأخرى من اتحاد أميركا الجنوبية، مونسيرات خيمينيس غراندا، بتاريخ 24 كانون الاول، والتي "تصر فيها هاتان السلطتان بقوة" على أنه قبل 8 كانون الثاني. "ألا يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاتحاد البرازيلي وخصوصًا الانتخابات".

وبخلاف ذلك، لن يكون أمام فيفا "أي خيار سوى أن يطلب من هيئته المختصة التعاطي مع الملف"، الأمر الذي قد "يؤدي إلى تعليق العضوية".

وجاء في الرسالة أن مثل هذا الإيقاف للاتحاد البرازيلي سيعني استبعاد الفرق والمنتخبات والأندية البرازيلية من جميع المسابقات الدولية.

وتخوض البرازيل حاليًا غمار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على ان تلعب هذا الصيف في مسابقة كوبا أميركا في حزيران وتموز المقبلين.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

البرازيل

يواجه

الاستبعاد

المشاركات

الدولية

LBCI التالي
نجل بيليه: "والدي كان ليحزن" على وضع كرة القدم البرازيلية
الفنون القتالية تفتح للبنان باب العالمية عبر منظمة ACS
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-10-23

بري استقبل قائد الجيش وسفير البرازيل: لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وهو يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه

LBCI
أخبار دولية
07:07

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم-235

LBCI
آخر الأخبار
06:14

تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران زادت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% إلى نحو 9 كيلوجرامات شهريا

LBCI
رياضة
04:49

نجل بيليه: "والدي كان ليحزن" على وضع كرة القدم البرازيلية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

كرة السلة الاميركية عاشت يوما ماراثونياً والسبب عيد الميلاد

LBCI
رياضة
04:49

نجل بيليه: "والدي كان ليحزن" على وضع كرة القدم البرازيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-21

الفنون القتالية تفتح للبنان باب العالمية عبر منظمة ACS

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-20

إنجاز لبناني عالمي جديد في لعبة الساندا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:25

لحظات مرعبة عاشها رواد أحد المطاعم في عيد الميلاد...هجوم مسلّح وجريمة مروعة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-23

"أنا جميلة للغاية لا يمكنكم احتجازي"... نزاع حاد جعلها تقتل والدتها بوحشية صادمة والسبب: السجائر!

LBCI
امن وقضاء
10:19

مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة تحذير من القوى الامنية: لعدم إطلاق الرصاص

LBCI
منوعات
2023-12-23

"العالم أصبح مكانًا أفضل بكثير في غيابك"... وداع "ناري" واتهامات صادمة: هكذا نعت والدتها بعد وفاتها!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تل أبيب ترسل وزير الشؤون الإستراتيجية إلى واشنطن… حرب غزة ذات أفق مسدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

كرة السلة الاميركية عاشت يوما ماراثونياً والسبب عيد الميلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

شبكة جديدة لتزوير الشهادات للعراقيين والقضاء يتخاذل في ملف الموظفين والرشاوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بكركي تتوسط بين المدارس الكاثوليكية وأساتذتها فهل يُلغى الإضراب المفتوح؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هذه قصة المسيحيين الفلسطينيين تاريخيًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حرب غزة أمام أفق مسدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

من لبنان الى فلسطين رسالة حب في عيد الميلاد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

كيف يمكن أن يتصاعد موقف دول المنطقة بضوء التوتر الإيراني الأميركي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ايران مستهدفة في العراق وسوريا.. مِن مَن؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:04

هذه أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
09:28

الأبيض أصدر قرارا برفع تعرفتي غسيل الكلى والدم: واقفون إلى جانب المريض

LBCI
فنّ
06:06

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها فادي الهاشم: "هو البطل" (فيديو)

LBCI
فنّ
06:35

ميريام فارس في صور عائلية غريبة بعيد الميلاد... أخفت وجوه الجميع إلا وجهها

LBCI
منوعات
05:51

مشاجرة عائلية هائلة... والسبب: هدايا عيد الميلاد؟!

LBCI
حال الطقس
00:30

لا منخفضات جوية قبل رأس السنة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
آخر الأخبار
17:18

معلومات الـLBCI: وقوع خمس إصابات بينهم شهداء وجرحى وذلك في الغارة التي شُنّت على بنت جبيل والتي استهدفت منزلًا

LBCI
فنّ
07:06

"الزوجة تغنّي أيضاً"... فيديو كوليت زوجة عاصي الحلاني تؤدّي "ليلة عيد"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More