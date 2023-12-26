الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
18
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
صمت الحب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
18
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
نجل بيليه: "والدي كان ليحزن" على وضع كرة القدم البرازيلية
2023-12-26 | 04:49
شارك
4
min
نجل بيليه: "والدي كان ليحزن" على وضع كرة القدم البرازيلية
نجل بيليه: "والدي كان ليحزن" على وضع كرة القدم البرازيلية
اعتبر نجل "الملك" بيليه أن والده "كان بدون شك ليكون حزيناً لو كان معنا اليوم" على وضع كرة القدم البرازيلية التي تواجه خطر حرمان المنتخب الوطني من المشاركات الدولية بسبب قضية إقالة رئيس الاتحاد المحلي للعبة.
وقال إدينيو أحد أبناء بيليه السبعة وحارس المرمى السابق الذي أصبح مدرباً، في مقابلةٍ مع وكالة فرانس برس، إن والده "كان دائماً قلقاً على مصير كرة القدم البرازيلية".
وتوفيَ بيليه في 29 كانون الأول الماضي عن 82 عاماً بعد معركة مع سرطان القولون.
بعد عامٍ واحدٍ على وفاة المهاجم الأسطوري الرائع، حامل لقب كأس العالم ثلاث مرات مع البرازيل في 1958، 1962 و1970، لا يُحقّق الـ"سيليساو" بقيادة نيمار الذي أصيب في 18 تشرين الأوّل وسيغيب حتّى الصيف المقبل على الأقل، نتائج جيّدة.
فبعد ست جولاتٍ على انطلاق تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة كأس العالم 2026، يحتل المنتخب البرازيلي المركز السادس، الأخير المؤهل مباشرة الى النهائيات المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد خسارته الأخيرة أمام الأرجنتين 0-1 على ملعب ماراكانا الأسطوري في 22 تشرين الثاني.
وقال إدينيو (53 عاماً) الذي يُدرّب لوندرينا، أحد أندية دوري ولاية بارانا والهابط الى دوري الدرجة الثالثة البرازيلي، إن "الأزمة لم تظهر بين ليلةٍ وضحاها، بل هذه مشكلات مهمّة ومعقّدة".
وأضاف "نحن نشهد تراجعاً (...) لا يزال لدينا لاعبون رائعون لكن في السابق كان لدينا عدد أكبر من اللاعبين بمستوى أعلى مقارنةً باليوم".
والمشكلة حالياً لا تنحصر بالنتائج أو بنوعية اللاعبين، إذ أضيفت الى ذلك أزمة مؤسساتية مع إقالة إيدنالدو رودريغيش من رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في السابع من كانون الأول الحالي بقرار قضائي بعدما أبطلت محكمة ريو دي جانيرو اتفاقاً سمح بانتخابه.
وأوضحت غرفة القانون الخاص بمحكمة العدل في ريو دي جانيرو في بيان أنه "سيتعين على الهيئة إجراء انتخابات جديدة في غضون 30 يوما، وحتى ذلك الحين، سيكون رئيس محكمة العدل العليا مسؤولاً عن إدارة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم".
- " كان استثنائياً، نفتقده كثيراً" -
وأبطلت هذه المحكمة اتفاقاً بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه إلى آذار 2022، والذي سمح لاحقاً بانتخاب رودريغيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026.
وتبعات إقالة رودريغيش قد تصل الى حد استبعاد "سيليساو" عن المشاركات الدولية وفق ما حذر مصدر في الاتحاد الأميركي "كونميبول" في تصريح لوكالة فرانس برس، قائلاً إن الاتحادين القاري والدولي (فيفا) لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي ولن يترددا في إيقاف البرازيل إذا لم يتم إعادة رودريغيش الى رئاسة الاتحاد.
ويمرّ نادي سانتوس حيث احتفل بيليه صاحب الرقم 10 بمعظم ألقابه، بفترةٍ عصيبةٍ أيضاً، إذ سقط النادي إلى الدرجة الثانية لأوّل مرة منذ تأسيسه قبل 111 عاماً.
وعلّق إدينيو الذي لعب لسانتوس سنواتٍ عدّة "للأسف هذه ليست مفاجأة. يُمكن لأي شخص عايش النادي لسنوات أن يتوقّع مثل هذا السيناريو الذي انتهى بحصد النادي ما زُرع"، في إشارةٍ إلى الأزمة المالية، الرياضية والمؤسساتية.
سيكون يوم الجمعة الذكرى الأولى لوفاة بيليه الذي فتحت البرازيل ضريحه في مقبرة "ايكومينيكل ميموريال" في سانتوس أمام الزائرين في أيار الماضي.
وسيعقد الأبناء الستة الأحياء لبيليه الذي يُعتبر أعظم لاعب كرة قدم على مرّ العصور، اجتماعاً افتراضياً "حميماً"، إذ يعيش بعضهم في الولايات المتحدة، ومن المقرّر أن يُقام قدّاس لراحة نفسه أمام متحفه.
ختم إدينيو عن الرجل الذي "حمل اسم البلد من خلال كرة القدم، وهو ما نفخر به كثيراً، لقد كان استثنائياً، نفتقده كثيراً".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
بيليه:
"والدي
ليحزن"
القدم
البرازيلية
التالي
كرة السلة الاميركية عاشت يوما ماراثونياً والسبب عيد الميلاد
منتخب البرازيل يواجه خطر الاستبعاد عن المشاركات الدولية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-13
تعرض لسكتة قلبية قبل دقائق من انتهاء مباراة كرة القدم... لاعب ينهار أرضا وهؤلاء هم "الأبطال" الذين أنقذوه!
منوعات
2023-12-13
تعرض لسكتة قلبية قبل دقائق من انتهاء مباراة كرة القدم... لاعب ينهار أرضا وهؤلاء هم "الأبطال" الذين أنقذوه!
0
فنّ
2023-12-08
ابنة الراحل إحسان منذر تكشف عن موقف مؤثر: "شعرت بروح والدي في يوم زفافي بهذه الطريقة"
فنّ
2023-12-08
ابنة الراحل إحسان منذر تكشف عن موقف مؤثر: "شعرت بروح والدي في يوم زفافي بهذه الطريقة"
0
رياضة
2023-12-03
الياباني "العبقري" أونو يعتزل كرة القدم بعمر الرابعة والأربعين
رياضة
2023-12-03
الياباني "العبقري" أونو يعتزل كرة القدم بعمر الرابعة والأربعين
0
منوعات
2023-11-25
"والدي المحتال لديه 14 طفلاً لقد خدع أمي و20 امرأة أخرى"... إليكم قصة "العميل لدى وكالة الاستخبارات المركزية" الوهمي!
منوعات
2023-11-25
"والدي المحتال لديه 14 طفلاً لقد خدع أمي و20 امرأة أخرى"... إليكم قصة "العميل لدى وكالة الاستخبارات المركزية" الوهمي!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كرة السلة الاميركية عاشت يوما ماراثونياً والسبب عيد الميلاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كرة السلة الاميركية عاشت يوما ماراثونياً والسبب عيد الميلاد
0
رياضة
00:59
منتخب البرازيل يواجه خطر الاستبعاد عن المشاركات الدولية
رياضة
00:59
منتخب البرازيل يواجه خطر الاستبعاد عن المشاركات الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-21
الفنون القتالية تفتح للبنان باب العالمية عبر منظمة ACS
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-21
الفنون القتالية تفتح للبنان باب العالمية عبر منظمة ACS
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-20
إنجاز لبناني عالمي جديد في لعبة الساندا
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-20
إنجاز لبناني عالمي جديد في لعبة الساندا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
12:25
لحظات مرعبة عاشها رواد أحد المطاعم في عيد الميلاد...هجوم مسلّح وجريمة مروعة! (فيديو)
منوعات
12:25
لحظات مرعبة عاشها رواد أحد المطاعم في عيد الميلاد...هجوم مسلّح وجريمة مروعة! (فيديو)
0
منوعات
2023-12-23
"أنا جميلة للغاية لا يمكنكم احتجازي"... نزاع حاد جعلها تقتل والدتها بوحشية صادمة والسبب: السجائر!
منوعات
2023-12-23
"أنا جميلة للغاية لا يمكنكم احتجازي"... نزاع حاد جعلها تقتل والدتها بوحشية صادمة والسبب: السجائر!
0
امن وقضاء
10:19
مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة تحذير من القوى الامنية: لعدم إطلاق الرصاص
امن وقضاء
10:19
مع اقتراب ليلة رأس السّنة الميلاديّة تحذير من القوى الامنية: لعدم إطلاق الرصاص
0
منوعات
2023-12-23
"العالم أصبح مكانًا أفضل بكثير في غيابك"... وداع "ناري" واتهامات صادمة: هكذا نعت والدتها بعد وفاتها!
منوعات
2023-12-23
"العالم أصبح مكانًا أفضل بكثير في غيابك"... وداع "ناري" واتهامات صادمة: هكذا نعت والدتها بعد وفاتها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تل أبيب ترسل وزير الشؤون الإستراتيجية إلى واشنطن… حرب غزة ذات أفق مسدود
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تل أبيب ترسل وزير الشؤون الإستراتيجية إلى واشنطن… حرب غزة ذات أفق مسدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كرة السلة الاميركية عاشت يوما ماراثونياً والسبب عيد الميلاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كرة السلة الاميركية عاشت يوما ماراثونياً والسبب عيد الميلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شبكة جديدة لتزوير الشهادات للعراقيين والقضاء يتخاذل في ملف الموظفين والرشاوى
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شبكة جديدة لتزوير الشهادات للعراقيين والقضاء يتخاذل في ملف الموظفين والرشاوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بكركي تتوسط بين المدارس الكاثوليكية وأساتذتها فهل يُلغى الإضراب المفتوح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بكركي تتوسط بين المدارس الكاثوليكية وأساتذتها فهل يُلغى الإضراب المفتوح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هذه قصة المسيحيين الفلسطينيين تاريخيًا
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هذه قصة المسيحيين الفلسطينيين تاريخيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حرب غزة أمام أفق مسدود
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حرب غزة أمام أفق مسدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
من لبنان الى فلسطين رسالة حب في عيد الميلاد!
تقارير نشرة الاخبار
13:24
من لبنان الى فلسطين رسالة حب في عيد الميلاد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
كيف يمكن أن يتصاعد موقف دول المنطقة بضوء التوتر الإيراني الأميركي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
كيف يمكن أن يتصاعد موقف دول المنطقة بضوء التوتر الإيراني الأميركي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ايران مستهدفة في العراق وسوريا.. مِن مَن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ايران مستهدفة في العراق وسوريا.. مِن مَن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:04
هذه أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:04
هذه أسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
09:28
الأبيض أصدر قرارا برفع تعرفتي غسيل الكلى والدم: واقفون إلى جانب المريض
أخبار لبنان
09:28
الأبيض أصدر قرارا برفع تعرفتي غسيل الكلى والدم: واقفون إلى جانب المريض
3
فنّ
06:06
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها فادي الهاشم: "هو البطل" (فيديو)
فنّ
06:06
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها فادي الهاشم: "هو البطل" (فيديو)
4
فنّ
06:35
ميريام فارس في صور عائلية غريبة بعيد الميلاد... أخفت وجوه الجميع إلا وجهها
فنّ
06:35
ميريام فارس في صور عائلية غريبة بعيد الميلاد... أخفت وجوه الجميع إلا وجهها
5
منوعات
05:51
مشاجرة عائلية هائلة... والسبب: هدايا عيد الميلاد؟!
منوعات
05:51
مشاجرة عائلية هائلة... والسبب: هدايا عيد الميلاد؟!
6
حال الطقس
00:30
لا منخفضات جوية قبل رأس السنة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:30
لا منخفضات جوية قبل رأس السنة... هذه تفاصيل الطقس
7
آخر الأخبار
17:18
معلومات الـLBCI: وقوع خمس إصابات بينهم شهداء وجرحى وذلك في الغارة التي شُنّت على بنت جبيل والتي استهدفت منزلًا
آخر الأخبار
17:18
معلومات الـLBCI: وقوع خمس إصابات بينهم شهداء وجرحى وذلك في الغارة التي شُنّت على بنت جبيل والتي استهدفت منزلًا
8
فنّ
07:06
"الزوجة تغنّي أيضاً"... فيديو كوليت زوجة عاصي الحلاني تؤدّي "ليلة عيد"
فنّ
07:06
"الزوجة تغنّي أيضاً"... فيديو كوليت زوجة عاصي الحلاني تؤدّي "ليلة عيد"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More