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مع مرور 10 سنوات على الحادث المأساوي الذي تعرض له مايكل شوماخر... ما كشفه شقيقه عن وضعه محزن!

مع مرور 10 سنوات على الحادث المأساوي الذي تعرض له مايكل شوماخر... ما كشفه شقيقه عن وضعه محزن!







وتعرض بطل الفورمولا 1 لإصابات خطيرة في الرأس أثناء التزلج في منتجع ميريبيل الفرنسي في 29 كانون الأول 2013.



وتم إدخال شوماخر، الذي كان يرتدي خوذة، في غيبوبة صناعية وخضع لعمليات جراحية عدة.



وقد قامت عائلته بقمع المعلومات المتعلقة بحالته بشكل صارم منذ ذلك الحين.



لكن شقيقه رالف اعترف الآن بأن "الأمور لم تعد كما كانت من قبل"، وفق ما نقل موقع



واعترف سائق الفورمولا 1 السابق: "أفتقد لمايكل الذي كان في الأيام الخوالي. الحياة غير عادلة أحيانا... لقد كان مايكل محظوظًا جدًا طوال حياته. ولكن بعد ذلك وقع هذا الحادث المأساوي."



وأضاف رجل الأعمال والناقد البالغ من العمر 48 عامًا: "لحسن الحظ، توفر العلوم الطبية المتقدمة العديد من الفرص. ومع ذلك، لا شيء يشبه ما كان عليه من قبل."



وشدد رالف، الذي فاز بستة سباقات للجائزة الكبرى للفورمولا 1، على أن مايكل كان أكثر من مجرد أخيه الأكبر.



وقال لوسائل الإعلام المحلية: "مايكل لم يكن أخي فقط. عندما كنا صغارًا، كان أيضًا مدربي ومرشدي. لقد علمني حرفيًا كل شيء عن سباقات الكارت... ربما يكون هناك فارق عمري قدره سبع سنوات، لكنه كان بجانبي دائمًا. لقد تسابقنا معًا، وتدربنا على مناورات التجاوز وكل ما يهم في رياضة السيارات... كان لي شرف التعلم من الأفضل ."



ألمح رالف شوماخر إلى أن شقيقه مايكل قد لا يتعافى تمامًا من حادث التزلج الغامض الذي تعرض له أسطورة الفورمولا 1 منذ 10 سنوات بعد اعترافه بأنه "لا شيء كما كان من قبل" على الرغم من العلاج الطبي عالي التقنية.وتعرض بطل الفورمولا 1 لإصابات خطيرة في الرأس أثناء التزلج في منتجع ميريبيل الفرنسي في 29 كانون الأول 2013.وتم إدخال شوماخر، الذي كان يرتدي خوذة، في غيبوبة صناعية وخضع لعمليات جراحية عدة.وقد قامت عائلته بقمع المعلومات المتعلقة بحالته بشكل صارم منذ ذلك الحين.لكن شقيقه رالف اعترف الآن بأن "الأمور لم تعد كما كانت من قبل"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل واعترف سائق الفورمولا 1 السابق: "أفتقد لمايكل الذي كان في الأيام الخوالي. الحياة غير عادلة أحيانا... لقد كان مايكل محظوظًا جدًا طوال حياته. ولكن بعد ذلك وقع هذا الحادث المأساوي."وأضاف رجل الأعمال والناقد البالغ من العمر 48 عامًا: "لحسن الحظ، توفر العلوم الطبية المتقدمة العديد من الفرص. ومع ذلك، لا شيء يشبه ما كان عليه من قبل."وشدد رالف، الذي فاز بستة سباقات للجائزة الكبرى للفورمولا 1، على أن مايكل كان أكثر من مجرد أخيه الأكبر.وقال لوسائل الإعلام المحلية: "مايكل لم يكن أخي فقط. عندما كنا صغارًا، كان أيضًا مدربي ومرشدي. لقد علمني حرفيًا كل شيء عن سباقات الكارت... ربما يكون هناك فارق عمري قدره سبع سنوات، لكنه كان بجانبي دائمًا. لقد تسابقنا معًا، وتدربنا على مناورات التجاوز وكل ما يهم في رياضة السيارات... كان لي شرف التعلم من الأفضل ."

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