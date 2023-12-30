موسم الرياض يوضح سبب عدم إقامة مباراة السوبر التركي: الفريقان لم يلتزما بما تم الاتفاق عليه

أعلن ‫موسم الرياض، المسؤول عن تنظيم مباراة نهائي السوبر التركي لكرة القدم في بيان عبر منصة "إكس"، والتي كانت مقررة بين فريقي غلطة سراي وفناربخشه في الرياض أن عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه هو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة.



وجاء في البيان: "‏نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي".



وأضاف: "‏وقد كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقاً للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقاً للوائح والأنظمة الدولية".



وتابع: "‏كما تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفاً عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".



