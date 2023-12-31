تراوري لاعب بورنموث يغيب عن الملاعب بعد إصابته بالملاريا

قال أندوني إيراولا مدرب بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعب وسط ساحل العاج حامد تراوري سيغيب فترة طويلة بعد دخوله للمستشفى لتلقي العلاج من الملاريا عقب فترة التوقف الدولية الشهر الماضي.ولم ينضم اللاعب البالغ عمره 23 عاما إلى تشكيلة منتخب بلاده التي تستضيف كأس الأمم الأفرقية الشهر المقبل وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية في الوقت الذي سيكمل علاجه في المنزل.وقال إيراولا "مر بموقف صعب شخصيا ورياضيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. يجب أن نتأكد أنه بخير ويتعافى بشكل صحيح وسيغيب عن الملاعب لبعض الوقت".والملاريا مرض قابل للشفاء وتظهر أعراضه خلال عشرة إلى 15 يوما إثر لدغة بعوضة مصابة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.وانضم تراوري إلى بورنموث بعقد دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد وصوله على سبيل الإعارة من ساسولو الإيطالي في كانون الثاني الماضي.وشارك في عشر مباريات بالدوري آخرها في أوائل تشرين الثاني الماضي.وخاض ثماني مباريات دولية مع منتخب ساحل العاج بما في ذلك مباراة الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.