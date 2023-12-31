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العثور على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات ميتا داخل سيارة

2023-12-31 | 10:09
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العثور على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات ميتا داخل سيارة

العثور على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات ميتا داخل سيارة

عُثر على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات ميتا داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه مقر العديد من العدائين الافارقة في المسافات الطويلة، حيث اشارت وسائل الاعلام المحلية بانه تعرض للقتل.

ودافع كيبلاغات المولود في كينيا (34 عاما) عن الوان اوغندا في سباق 3 الاف م موانع في المحافل الدولية وتحديدا في الالعاب الاولمبية وبطولات العالم لالعاب القوى.

وجدت جثته في سيارة مساء السبت في منطقة ريفت فاليه وقال رئيس الشرطة المحلية ستيفن أوكال للصحافة المحلية بان كيبلاغات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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