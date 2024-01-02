النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطاله في مختلف الألعاب الرياضية

كرم النادي اللبناني للسيارات والسياحة أبطاله وبطلاته في مختلف الألعاب الرياضية خلال حفل حاشد أقامه في مقر النادي في الكسليك.وحضر رئيس النادي المحامي إيلي آصاف وأعضاء مجلس الإدارة حفل التكريم الذي شمل أبطال وبطلات النادي في العديد من الرياضات ممن تميزوا بها عام 2023 وحققوا نتائج لافتة في المحافل المحلية والخارجية.وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الأبطال والبطلات وسط أجواء إحتفالية مميزة.