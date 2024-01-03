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لاعبتان من ليون الفرنسي تعلنان خطوبتهما!

2024-01-03 | 04:38
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لاعبتان من ليون الفرنسي تعلنان خطوبتهما!

لاعبتان من ليون الفرنسي تعلنان خطوبتهما!

أعلنت لاعبتان من فريق ليون الفرنسي، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عند السيدات، خطوبتهما بمناسبة حلول العام الجديد وهما المدافعة الأسترالية "إيلي كاربنتر" ولاعبة الوسط الهولندية "دانييل فان دي دونك".

ونشرت اللاعبتان صورة على إنستغرام الاثنين تظهرهما على الشاطئ مع خاتم الخطوبة في أصبع فان دي دونك، والتي كتبت "شريكتي لمدى الحياة".

والتقت اللاعبتان الدوليتان في نادي ليون الذي وصلت اليه كاربنتر في صيف 2020 قادمة من "بورتلاند ثورنز" الأميركي، و"فان دي دونك" بعد عام في حزيران 2021 قادمة من أرسنال الإنكليزي.

وتوجت اللاعبتان معاً بلقب الدوري الفرنسي مرتين، وبكل من كأس فرنسا (2023) ودوري بطلات أوروبا (2022) مرة واحدة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وهنأ نادي ليون لاعبتيه على خطوبتهما، على غرار العديد من زميلاتهما مثل "ويندي رونار" والنروجية "أدا هيغيربرغ" و"أوجيني لو سومر"، بالإضافة الى الأسترالية "سامانثا كير" التي تدافع عن ألوان تشلسي الإنكليزي، وغيرهن من اللاعبات الدوليات.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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