الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

مبابي يؤكد انه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله

2024-01-04 | 09:53
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مبابي يؤكد انه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله

مبابي يؤكد انه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله

أكد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي يصل عقده مع فريقه الحالي باريس سان جرمان إلى نهايته في حزيران العام الحالي وبات حرا في التعاقد مع أي فريق منذ الإثنين، انه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

وقال مبابي في المنطقة الإعلامية المختلطة الأربعاء بعد الفوز على تولوز 2-0 في مباراة كأس الأبطال التي تجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس، إنه "لم أتخذ قراري بعد. لكن لدينا اتفاق مع الرئيس (القطري ناصر الخليفي) ما يعني أن جميع الأطراف محمية".

وتابع مبابي الذي سجل الهدف الثاني لفريقه "مستقبلي ليس موضوعاً داخلياً. علينا أن نفكر في الفريق".

وأضاف "سأعلن ذلك عندما أتخذ قراري النهائي".

وكان الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان أعلن الثلاثاء في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المنتظرة أنه سيتولى التعامل مع وضع نجمه "كما فعلت دائماً حتى الآن".

وأردف مدرب برشلونة السابق "الامر لا يعتمد عليّ، لست الشخص الذي يجب أن يجيب على هذا السؤال".

وبهدف اغراء مبابي لمغادرة العاصمة الفرنسية، بامكان ريال مدريد الإسباني الذي يُعتبر الوجهة المفضلة لمهاجم "الديوك"، أو ليفربول الانكليزي، الاعتماد على انجازاتهما في دوري أبطال أوروبا، حيث أن سجل الفرنسي يخلو من لقب هذه المسابقة حتى الآن بعدما فشل سان جرمان في الظفر بها، علما انه وصل إلى ثمن النهائي هذا الموسم.

وضمن السياق ذاته، تعمد العديد من وسائل الإعلام الاسبانية ومن بينها صحيفتا "اس" و"ماركا" إلى نشر العديد من التقارير بشأن انتقال محتمل لمبابي، على الرغم من أن الاخير خالف مرات عدة اخبار تعاقده مع النادي المدريدي الذي، وبحسب موقع "ذي أثلتيك"، منحه حتى منتصف كانون الثاني لاتخاذ قراره النهائي.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

مبابي

مستقبل

عودة الماتادور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-01-03

غانتس: ناقشت مع ماكرون المراحل المستقبلية للحرب في غزة وضرورة بذل جهد دبلوماسي دولي في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-18

الراعي مستقبلاً شقير: عجلة الدولة ستبقى معطلة من دون رئيس

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-15

تيار المستقبل: تجميد عضوية ميرفت نحاس

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-15

قبلان: البلد شراكة بتاريخه وحاضره ومستقبله لا يقبل التقسيم وأيّ تفكير في هذا المجال انتحار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

عودة الماتادور

LBCI
رياضة
2024-01-03

لاعبتان من ليون الفرنسي تعلنان خطوبتهما!

LBCI
رياضة
2023-12-31

العثور على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات ميتا داخل سيارة

LBCI
رياضة
2023-12-31

تراوري لاعب بورنموث يغيب عن الملاعب بعد إصابته بالملاريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:05

قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
فنّ
05:27

هل حبيب شيرين عبد الوهاب الجديد هو الخطيب السابق لنجمة ستار أكاديمي؟

LBCI
آخر الأخبار
03:10

النائب محمد خواجة للـLBCI: واضح من خطاب الأمين العام لحزب الله أنّ الردّ سيحصل وتعمّد نصرالله أن يكون غامضًا ليزيد ارتباك الإسرائيليين والمؤكّد أنّه سيكون ردًا غير عادي

LBCI
آخر الأخبار
04:37

تحويل للسير على المسلك الشرقي لجادة إميل لحود - سوق السمك لثلاثة أيام بسبب أعمال إعادة تأهيل مصافي وشبكة تصريف مياه الأمطار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

إسرائيل كثّفت ضرباتها وطالت عددًا من المنازل في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هكذا بدا مشهد تشييع العاروري

LBCI
أخبار لبنان
04:15

ما آخر المستجدات بعد استهداف منزل في الناقورة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

عودة الماتادور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تزامناً مع كوب 28... عرض أزياء مستدام وصديق للبيئة والمصمم اللبناني العالمي رامي القاضي من بين المشاركين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كيف كان المشهد الميداني جنوبا اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأضرار تعدت الشقة التي إستُهدف فيها العاروري .. فمن يعوض على كل من تضررت منازلهم وسياراتهم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الى من ستوجه طهران اصابع الاتهام حول الهجوم الذي استهدفها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قائدان قساميان وعضوان في الجماعة الإسلامية سقطوا في عملية اغتيال العاروري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
04:43

العربية: مقتل "أبو تقوى السعيدي" آمر اللواء 12 بحركة النجباء وعلي أبو سجاد مسؤول الدعم اللوجستي في الغارة في بغداد

LBCI
خبر عاجل
12:48

السيد نصر الله: ما حصل بالامس في الضاحية خطير جدا والجريمة لن تبقى دون ردّ وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والايام والليالي

LBCI
أمن وقضاء
11:05

قضية أمل شعبان تابع... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
اخبار البرامج
15:38

هل تذكرون سوزان التي عثروا عليها عندما كانت رضيعة بمكب النفايات؟... والدها البيولوجي ظهر ولكن النتيجة كانت غير متوقعة!

LBCI
خبر عاجل
05:02

الجزيرة: مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي في الغارة ببغداد اضافة الى مقتل القياديين بحركة النجباء أبو تقوى السعيدي وعلي أبو سجاد

LBCI
أخبار لبنان
04:17

صورة لصاروخ لم ينفجر في عملية اغتيال العاروري

LBCI
منوعات
13:26

صورها داخل الحمام بشبه ملابس كشفت كل شيء تقريبا... كاني ويست وزوجته يضربان من جديد: "لا سراويل هذا العام"! (صور)

LBCI
منوعات
11:50

ابنة الـ10 سنوات تقاضي والدها وتطالبه بتعويضات... خطأ كلّف العائلة الكثير من الألم والمال وهذه قصتهم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More