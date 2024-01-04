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رياضة
مبابي يؤكد انه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله
2024-01-04 | 09:53
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مبابي يؤكد انه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله
مبابي يؤكد انه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله
أكد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي يصل عقده مع فريقه الحالي باريس سان جرمان إلى نهايته في حزيران العام الحالي وبات حرا في التعاقد مع أي فريق منذ الإثنين، انه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله.
وقال مبابي في المنطقة الإعلامية المختلطة الأربعاء بعد الفوز على تولوز 2-0 في مباراة كأس الأبطال التي تجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس، إنه "لم أتخذ قراري بعد. لكن لدينا اتفاق مع الرئيس (القطري ناصر الخليفي) ما يعني أن جميع الأطراف محمية".
وتابع مبابي الذي سجل الهدف الثاني لفريقه "مستقبلي ليس موضوعاً داخلياً. علينا أن نفكر في الفريق".
وأضاف "سأعلن ذلك عندما أتخذ قراري النهائي".
وكان الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان أعلن الثلاثاء في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المنتظرة أنه سيتولى التعامل مع وضع نجمه "كما فعلت دائماً حتى الآن".
وأردف مدرب برشلونة السابق "الامر لا يعتمد عليّ، لست الشخص الذي يجب أن يجيب على هذا السؤال".
وبهدف اغراء مبابي لمغادرة العاصمة الفرنسية، بامكان ريال مدريد الإسباني الذي يُعتبر الوجهة المفضلة لمهاجم "الديوك"، أو ليفربول الانكليزي، الاعتماد على انجازاتهما في دوري أبطال أوروبا، حيث أن سجل الفرنسي يخلو من لقب هذه المسابقة حتى الآن بعدما فشل سان جرمان في الظفر بها، علما انه وصل إلى ثمن النهائي هذا الموسم.
وضمن السياق ذاته، تعمد العديد من وسائل الإعلام الاسبانية ومن بينها صحيفتا "اس" و"ماركا" إلى نشر العديد من التقارير بشأن انتقال محتمل لمبابي، على الرغم من أن الاخير خالف مرات عدة اخبار تعاقده مع النادي المدريدي الذي، وبحسب موقع "ذي أثلتيك"، منحه حتى منتصف كانون الثاني لاتخاذ قراره النهائي.
*
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