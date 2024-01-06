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رياضة
رونالدو يشتري قصرا ضخما في جزيرة المليارديرات في دبي بسعر خيالي!
2024-01-06 | 04:22
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رونالدو يشتري قصرا ضخما في جزيرة المليارديرات في دبي بسعر خيالي!
رونالدو يشتري قصرا ضخما في جزيرة المليارديرات في دبي بسعر خيالي!
يقال إن كريستيانو رونالدو اشترى قصرًا ضخمًا في "جزيرة المليارديرات" في دبي.
واستمتع نجم النصر - الذي يفتخر بمحفظة عقارية مذهلة في العديد من البلدان - بعام 2023 الرائع حيث كان هداف العالم.
وسيتم تكريم رونالدو - الذي يحصل على 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع النادي السعودي - على هذا الإنجاز في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر في دبي، وهي المدينة التي أصبح لديه الآن مقر إقامة جديد فيها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووفقًا لبلومبرغ، اشترى النجم البرتغالي قصرًا في جزيرة خليج الجميرا، المعروفة باسم "جزيرة المليارديرات"، وهي منطقة منعزلة في دبي تعد موطنًا للأثرياء.
ويزعم التقرير أن رونالدو سيحصل على القصر الضخم في وقت ما من عام 2024، وعلى الرغم من أن المواصفات غير معروفة، إلا أنه يشاع أن تكلفته في المنطقة تصل إلى عشرات الملايين من اليورو.
وتُعرف باسم جزيرة المليارديرات لأن عدد المليارديرات الذين يعيشون هناك لكل كيلومتر مربع يفوق أي موقع آخر في الإمارات العربية المتحدة، حيث أفادت بلومبرغ أيضًا كيف أن الجزيرة موطن للأثرياء السعوديين والهنود والروس وغيرهم.
ومن المتوقع أن يقضي رونالدو بعض الوقت هناك مع شريكته جورجينا رودريغيز وأطفالهما الخمسة، على أن تستغرق الرحلة من الرياض، حيث يقيم في المملكة العربية السعودية، ساعتين فقط.
*
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