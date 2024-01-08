الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
خيّم الظلام الكامل على الملعب... تأجيل مباراة في كأس اسبانيا في بداية الوقت الإضافي: اليكم ما حصل!
2024-01-08 | 01:03
شارك
2
min
خيّم الظلام الكامل على الملعب... تأجيل مباراة في كأس اسبانيا في بداية الوقت الإضافي: اليكم ما حصل!
خيّم الظلام الكامل على الملعب... تأجيل مباراة في كأس اسبانيا في بداية الوقت الإضافي: اليكم ما حصل!
لم تكتمل مباراة فياريال في كأس إسبانيا أمام يونيونيستاس دي سلمنقة الأحد في بداية الوقت الإضافي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ليخيم الظلام الكامل على الملعب. وكان فريق الدرجة الثالثة نجح في ادراك التعادل 1-1في نهاية الوقت الاصلي من المباراة مام نحو 6 الاف متفرج ليفرض التمديد.
وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان إن المباراة تأجلت "بسبب مشكلة حدثت تتعلق بإضاءة ملعب رينا صوفيا".
في المقابل، احتاج إشبيلية إلى هدف متأخر من خوانلو سانشيس ليتغلب على ريسنيغ فيرول من الدرجة الثانية 2-1 ويتأهل إلى دور ال16، إلى جانب أتلتيك بلباو وأوساسونا ومايوركا وسيلتا فيغو، الذي تغلب أيضًا على منافسين من الدرجات الدنيا الأحد.
وتغلب برشلونة على مضيفه بارباسترو 3-2 ليبلغ دور ال16.
سجل للفائز فرمين لوبيس (18) والبرازيلي رافينيا (52) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (88 من ركلة جزاء)، وللخاسر ميسا (60) وبرات (90+3 من ركلة جزاء).
وكان ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد بلغا دور ال16 السبت ايضا.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
الظلام
الكامل
الملعب...
تأجيل
مباراة
اسبانيا
بداية
الوقت
الإضافي:
اليكم
التالي
البرازيل تودّع أسطورة كرة القدم زاغالو
نكسة جديدة لرافايل نادال ..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-05
زلة لسان "اباحية" دفعت بالمذيع للضحك مباشرة على الهواء... اليكم ما حصل! (فيديو)
منوعات
2024-01-05
زلة لسان "اباحية" دفعت بالمذيع للضحك مباشرة على الهواء... اليكم ما حصل! (فيديو)
0
منوعات
2023-12-18
استخدمت مجفف الشعر في غرفة داخل أحد الفنادق... انطلق إنذار الحريق وفرغ حسابها المصرفي: اليكم ما حصل!
منوعات
2023-12-18
استخدمت مجفف الشعر في غرفة داخل أحد الفنادق... انطلق إنذار الحريق وفرغ حسابها المصرفي: اليكم ما حصل!
0
آخر الأخبار
2023-12-15
أبو الحسن لـLBCI: كنواب نقوم بواجبنا بالكامل ونصرّ على ان يناقش مجلس النواب تأجيل تسريح الضباط العامين في الاسلاك العسكرية كافة وليس فقط للجيش
آخر الأخبار
2023-12-15
أبو الحسن لـLBCI: كنواب نقوم بواجبنا بالكامل ونصرّ على ان يناقش مجلس النواب تأجيل تسريح الضباط العامين في الاسلاك العسكرية كافة وليس فقط للجيش
0
آخر الأخبار
2023-12-15
هادي ابو الحسن للـLBCI: لا نقبل باهتزاز المؤسسة العسكرية بسبب قرارات تتحضر في الكواليس او لحسابات خاصة وبغض النظر اذا حصل تأجيل التسريح اليوم ام لم يحصل كنت قلت بالامس نحن سنقوم بواجباتنا بالكامل كمجلس نيابي
آخر الأخبار
2023-12-15
هادي ابو الحسن للـLBCI: لا نقبل باهتزاز المؤسسة العسكرية بسبب قرارات تتحضر في الكواليس او لحسابات خاصة وبغض النظر اذا حصل تأجيل التسريح اليوم ام لم يحصل كنت قلت بالامس نحن سنقوم بواجباتنا بالكامل كمجلس نيابي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
01:18
بعد اهداره ركلة جزاء... مهاجم فيرونا يتلقى تهديدات بالقتل!
رياضة
01:18
بعد اهداره ركلة جزاء... مهاجم فيرونا يتلقى تهديدات بالقتل!
0
رياضة
01:10
البرازيل تودّع أسطورة كرة القدم زاغالو
رياضة
01:10
البرازيل تودّع أسطورة كرة القدم زاغالو
0
رياضة
13:38
نكسة جديدة لرافايل نادال ..
رياضة
13:38
نكسة جديدة لرافايل نادال ..
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-06
إنطلاق منافسات رالي دكار بنسختها الـ46!
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-06
إنطلاق منافسات رالي دكار بنسختها الـ46!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:40
الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان
خبر عاجل
06:40
الهيئة الاتهامية في بيروت فسخت قرار تخلية سبيل أمل شعبان
0
منوعات
2024-01-03
جريمة مرعبة حصلت عام 1932 ضحيتها طفل صغير... قاضية متقاعدة تعيد النظر في القضية وتتهم الأب: ما علاقة التجارب الطبية بالموضوع؟!
منوعات
2024-01-03
جريمة مرعبة حصلت عام 1932 ضحيتها طفل صغير... قاضية متقاعدة تعيد النظر في القضية وتتهم الأب: ما علاقة التجارب الطبية بالموضوع؟!
0
منوعات
2023-12-13
دون جواز سفر أو تأشيرة أو تذكرة... هكذا سافر رجل من أوروبا إلى أميركا
منوعات
2023-12-13
دون جواز سفر أو تأشيرة أو تذكرة... هكذا سافر رجل من أوروبا إلى أميركا
0
منوعات
2023-12-15
توقعات مخيفة لنوستراداموس وبابا فانغا لعام 2024... اليكم أبرزها!
منوعات
2023-12-15
توقعات مخيفة لنوستراداموس وبابا فانغا لعام 2024... اليكم أبرزها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:54
اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الجبهة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية لم تهدأ
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الجبهة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية لم تهدأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بلينكن في جولة مكوكية في المنطقة... فماذا في جعبته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
بلينكن في جولة مكوكية في المنطقة... فماذا في جعبته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسامة حمدان: نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يوما من العدوان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسامة حمدان: نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يوما من العدوان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
احتمالات إنزلاق الأمور في ساحة الجنوب نحو حرب واسعة واردة... واسرائيل في أعلى جهوزية
تقارير نشرة الاخبار
13:41
احتمالات إنزلاق الأمور في ساحة الجنوب نحو حرب واسعة واردة... واسرائيل في أعلى جهوزية
0
رياضة
13:38
نكسة جديدة لرافايل نادال ..
رياضة
13:38
نكسة جديدة لرافايل نادال ..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم عادة مثل أعمال قرصنة مطار بيروت...
0
أخبار دولية
13:33
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزيراً في حكومة الإمارات
أخبار دولية
13:33
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزيراً في حكومة الإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قرصنة مطار بيروت غير مسبوقة بحجمها... من يقف خلفها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قرصنة مطار بيروت غير مسبوقة بحجمها... من يقف خلفها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
10:33
مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)
امن وقضاء
10:33
مطار بيروت يتعرّض لعملية قرصنة (فيديو وصور)
2
خبر كاذب
10:47
على أثر عملية القرصنة في المطار: رسالتان نصيتان على هواتف اللبنانيين ... ما حقيقتهما؟ (صور)
خبر كاذب
10:47
على أثر عملية القرصنة في المطار: رسالتان نصيتان على هواتف اللبنانيين ... ما حقيقتهما؟ (صور)
3
خبر عاجل
12:30
معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية
خبر عاجل
12:30
معلومات الـLBCI: الهجوم السيبراني الذي استهدف مطار بيروت أدى إلى تعطل نظام تفتيش الحقائب المعروف بـ BHS وتتم الاستعانة بالكلاب البوليسية لإتمام العملية
4
امن وقضاء
11:13
طيران الشرق الأوسط يوضح: لم نصدر أي بيان
امن وقضاء
11:13
طيران الشرق الأوسط يوضح: لم نصدر أي بيان
5
آخر الأخبار
11:35
مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي
آخر الأخبار
11:35
مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأتا التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء قرصنة نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي
6
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم
خبر عاجل
06:03
معلومات للـLBCI: استشهاد مسؤول ميداني في حزب الله في الغارة الاسرائيلية على سيارة رباعية الدفع في خربة سلم
7
خبر عاجل
11:05
القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل
خبر عاجل
11:05
القرصنة داخل مطار بيروت لم تطل أنظمة سلامة الطيران بل اقتصرت فقط على نظام العمل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:54
اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
13:54
اسرائيل تحاول بث الذعر بين المدنيين وحزب الله يتحرك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More