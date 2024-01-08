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خيّم الظلام الكامل على الملعب... تأجيل مباراة في كأس اسبانيا في بداية الوقت الإضافي: اليكم ما حصل!

2024-01-08 | 01:03
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خيّم الظلام الكامل على الملعب... تأجيل مباراة في كأس اسبانيا في بداية الوقت الإضافي: اليكم ما حصل!

خيّم الظلام الكامل على الملعب... تأجيل مباراة في كأس اسبانيا في بداية الوقت الإضافي: اليكم ما حصل!

لم تكتمل مباراة فياريال في كأس إسبانيا أمام يونيونيستاس دي سلمنقة الأحد في بداية الوقت الإضافي بسبب انقطاع التيار الكهربائي ليخيم الظلام الكامل على الملعب. وكان فريق الدرجة الثالثة نجح في ادراك التعادل 1-1في نهاية الوقت الاصلي من المباراة مام نحو 6 الاف متفرج ليفرض التمديد.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان إن المباراة تأجلت "بسبب مشكلة حدثت تتعلق بإضاءة ملعب رينا صوفيا".

في المقابل، احتاج إشبيلية إلى هدف متأخر من خوانلو سانشيس ليتغلب على ريسنيغ فيرول من الدرجة الثانية 2-1 ويتأهل إلى دور ال16، إلى جانب أتلتيك بلباو وأوساسونا ومايوركا وسيلتا فيغو، الذي تغلب أيضًا على منافسين من الدرجات الدنيا الأحد.

وتغلب برشلونة على مضيفه بارباسترو 3-2 ليبلغ دور ال16.

سجل للفائز فرمين لوبيس (18) والبرازيلي رافينيا (52) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (88 من ركلة جزاء)، وللخاسر ميسا (60) وبرات (90+3 من ركلة جزاء).

وكان ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد بلغا دور ال16 السبت ايضا.
 
 
 
 
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