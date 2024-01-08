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رياضة
بعد اهداره ركلة جزاء... مهاجم فيرونا يتلقى تهديدات بالقتل!
2024-01-08 | 01:18
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بعد اهداره ركلة جزاء... مهاجم فيرونا يتلقى تهديدات بالقتل!
بعد اهداره ركلة جزاء... مهاجم فيرونا يتلقى تهديدات بالقتل!
تلقى المهاجم الفرنسي توما هنري وعائلته تهديدات بالقتل غداة إهداره ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة خلال خسارة فريقه هيلاس فيرونا أمام مضيفه إنتر 1-2 ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكتب هنري (29 عاماً) عبر حسابه على إنستغرام "إلى كل أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون كرة القدم أفضل من أي شخص آخر ويهينون عائلتي بينما يتمنون الموت لي ولعائلتي، أتمنى أن تجدوا السلام يوما ما في حياتكم الصغيرة".
وأدرك المهاجم الفرنسي التعادل لفيرونا في الدقيقة 74 بعد 45 ثانية فقط على دخوله إلى أرض الملعب بدلا من البوسني ميلان دوريتش، في ثالث أهدافه هذا الموسم، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن لمرمى الحارس السويسري يان سومر.
وتابع "يوم تفوز ويوم تخسر، يوم تسجل ويوم تُهدر، هذه هي حياة لاعب كرة القدم وأنا فخور بأنني سجلت للمرة الثانية في مسيرتي في سان سيرو بعد تمزق في الأربطة الصليبية وبعدما بدأت اللعب في سن الـ 15 عاما في الدرجات الأدنى لكرة القدم الفرنسية".
وارتدى هنري قميص نانت (2015-2016) من بين عدة أندية فرنسية، قبل أن يحترف في بلجيكا، وينضم إلى الدوري الإيطالي بداية مع فينيستيا (2021-2022) وفيرونا منذ 2022.
وتعرض هنري لتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في شباط 2023، ليغيب عن موسم 2022-2023.
واقتنص إنتر المتصدر هدف الفوز أمام فيرونا بقرار تحكيمي، رغم العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، اعتبره فيرونا "فاضحا وعديم الاحترام".
كما تعرض لاعبو إنتر لانتقادات بسبب الاحتفال عندما أهدر هنري ركلة الجزاء، حيث سخر منه اللاعبان الدوليان الإيطاليان فيديريكو ديماركو وفرانتشيسكو أتشيربي مباشرة بعد محاولته الفاشلة.
*
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