لاعبة سابقة بمنتخب كرة السلة الفرنسي قد تفقد منصبها باللجنة المنظمة لأولمبياد باريس بسبب منشور عن غزة

ستعقد اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 اجتماعاً عاجلاً الأربعاء لبحث الجدل المرتبط بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرب في غزة نشرته سفيرة الأولمبياد إميلي جوميس اللاعبة السابقة بمنتخب فرنسا لكرة السلة.وفي التاسع من تشرين الأول وبعد يومين من هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل، نشرت جوميس قصة على موقع إنستجرام أظهرت علم إسرائيل يغطي تدريجيا مساحات من خريطة فرنسا مصحوبة بسؤال نصه "ماذا ستفعل في هذا الموقف؟"واتهم منتقدون لاعبة كرة السلة السابقة بمعاداة السامية ودعم هجوم حماس وهو ما نفته جوميس بشدة.ويعد الجدل الدائر حول جوميس، الرياضية المعتزلة من أصول سنغالية والتي مثلت منتخب فرنسا لأكثر من 10 سنوات وفازت بلقب بطولة أوروبا 2009، أحدث قضية شائكة تواجه الألعاب التي تعاني بالفعل من توترات جيوسياسية بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة.وقال توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 في تصريحات إذاعية "حددت موعدا لعقد اجتماع لمجلس الإدارة اليوم لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة".وأضاف "إنه موضوع بالغ الأهمية لأن جميع ممثلي أولمبياد باريس 2024 عليهم مسؤولية للترحيب بجميع الوفود لأننا سنستضيف العالم اعتبارا من 26 تموز ".ومنذ ذلك الحين أصدرت جوميس اعتذارا. وقالت في منشور لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي "الاتهامات بمعاداة السامية التي أواجهها تتناقض تماما مع القيم التي غرست في داخلي وعلمتني إياها الرياضة" وقدمت اعتذارها لكل من شعر بأي إساءة.ولم يتسن لرويترز على الفور الوصول لجوميس للتعليق.وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 إنها تتمنى دورة ألعاب أولمبية سعيدة وآمنة للجميع لكن المنظمين يشعرون بالقلق من أن يتورط الحدث في أمور سياسية وسط الحرب المستمرة في غزة وأوكرانيا وتحديات الأمن الداخلي لفرنسا.وأحال إستانجيه قضية جوميس إلى لجنة الأخلاقيات التي قالت الشهر الماضي إن منشورها يشكل "انتهاكا خطيرا للالتزامات الأخلاقية".