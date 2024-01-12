داير بعد التعاقد مع بايرن "حلم بات حقيقة"

داير بعد التعاقد مع بايرن "حلم بات حقيقة"

حسم "بايرن ميونيخ"، بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية، صفقة التعاقد مع المدافع الدولي الإنكليزي "إريك داير" من توتنهام حتّى نهاية الموسم الحالي، فيما وصف الاخير انتقاله إلى بافاريا بـ "حلم بات حقيقة".



وقال داير في بيان "عندما تكون طفلا، تريد اللعب لفريق مثل بايرن يوما ما"، واصفا فريقه الجديد بأنه "أحد أكبر الأندية في العالم ويملك تاريخا مذهلا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وقّع داير عقدا قصير الأمد مع الادارة البافارية سيستمر حتى 30 حزيران المقبل، حيث سيلعب مجددا إلى جانب زميله السابق في توتنهام المهاجم "هاري كاين" المنتقل إلى بايرن في آب الفائت.



وفي وقت سابق الخميس، أكد "توماس توخيل" مدرب بايرن أن التوقيع وشيك، قائلا "إنه في ميونيخ".



ووصل داير الى ميونيخ الخميس لإجراء الفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع مع النادي البافاري، كما أفادت التقارير أن داير الذي يصل الصيف المقبل الى نهاية عقده مع توتنهام، سيكلف بايرن أربعة ملايين يورو.



ودافع داير عن ألوان توتنهام منذ 2014 وخاض معه أكثر من 360 مباراة في جميع المسابقات، لكنه قرر البحث عن مغامرة جديدة ستجمعه مجدداً بزميله السابق في النادي اللندني مواطنه الهداف هاري كاين القادم هذا الموسم الى العملاق البافاري.



ويبحث توخل عن خيار جديد في خط دفاعه، لاسيما بعد خسارة جهود الكوري الجنوبي مين-جاي كيم المتواجد حالياً في قطر للمشاركة مع بلاده في كأس آسيا التي تنطلق الجمعة.



ويستأنف النادي البافاري مشواره في الدوري بعد العطلة الشتوية التقليدية الجمعة باستضافته هوفنهايم.