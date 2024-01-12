الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

داير بعد التعاقد مع بايرن "حلم بات حقيقة"

2024-01-12 | 05:44
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
داير بعد التعاقد مع بايرن "حلم بات حقيقة"

داير بعد التعاقد مع بايرن "حلم بات حقيقة"

حسم "بايرن ميونيخ"، بطل الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية، صفقة التعاقد مع المدافع الدولي الإنكليزي "إريك داير" من توتنهام حتّى نهاية الموسم الحالي، فيما وصف الاخير انتقاله إلى بافاريا بـ "حلم بات حقيقة".

وقال داير في بيان "عندما تكون طفلا، تريد اللعب لفريق مثل بايرن يوما ما"، واصفا فريقه الجديد بأنه "أحد أكبر الأندية في العالم ويملك تاريخا مذهلا"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقّع داير عقدا قصير الأمد مع الادارة البافارية سيستمر حتى 30 حزيران المقبل، حيث سيلعب مجددا إلى جانب زميله السابق في توتنهام المهاجم "هاري كاين" المنتقل إلى بايرن في آب الفائت.

وفي وقت سابق الخميس، أكد "توماس توخيل" مدرب بايرن أن التوقيع وشيك، قائلا "إنه في ميونيخ".

ووصل داير  الى ميونيخ الخميس لإجراء الفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع مع النادي البافاري، كما أفادت التقارير أن داير الذي يصل الصيف المقبل الى نهاية عقده مع توتنهام، سيكلف بايرن أربعة ملايين يورو. 

ودافع داير عن ألوان توتنهام منذ 2014 وخاض معه أكثر من 360 مباراة في جميع المسابقات، لكنه قرر البحث عن مغامرة جديدة ستجمعه مجدداً بزميله السابق في النادي اللندني مواطنه الهداف هاري كاين القادم هذا الموسم الى العملاق البافاري.

ويبحث توخل عن خيار جديد في خط دفاعه، لاسيما بعد خسارة جهود الكوري الجنوبي مين-جاي كيم المتواجد حالياً في قطر للمشاركة مع بلاده في كأس آسيا التي تنطلق الجمعة.

ويستأنف النادي البافاري مشواره في الدوري بعد العطلة الشتوية التقليدية الجمعة باستضافته هوفنهايم.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

التعاقد

بايرن

حقيقة

LBCI التالي
بُترت ساقها وصارعت الحياة.. وفاة بطلة الكاراتيه الفلسطينية إثر غارة اسرائيلية
تعيين دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:42

رحلة "نتنة" على متن طائرة... انبعثت رائحة براز كريهة فجأة وبعد الهبوط ظهرت الحقيقة المقرفة!

LBCI
منوعات
11:00

كيف ترصدون الأشخاص المضطربين؟ إليكم أبرز الصفات الّتي قد تكشف حقيقتهم!

LBCI
فنّ
2024-01-11

وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى

LBCI
منوعات
2024-01-10

اتهموها بأنها قريبة جدًا من طلابها ثم ظهرت الحقيقة الصادمة... ما جمع المعلمة بطالبها جريمة: ووالده كان يعلم!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
06:35

الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد يستبعد إسرائيل من بطولاته

LBCI
رياضة
05:51

بُترت ساقها وصارعت الحياة.. وفاة بطلة الكاراتيه الفلسطينية إثر غارة اسرائيلية

LBCI
رياضة
2024-01-10

تعيين دوريفال جونيور مدربا جديدا لمنتخب البرازيل

LBCI
رياضة
2024-01-10

لاعبة سابقة بمنتخب كرة السلة الفرنسي قد تفقد منصبها باللجنة المنظمة لأولمبياد باريس بسبب منشور عن غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-12-08

محمد أبو شهاب: الامارات قدمت مشروع قرار لوقف فوري لاطلاق النار

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-11

هل يُمكن للنمل معالجة الجروح القاتلة؟

LBCI
منوعات
2024-01-08

قصة حب غريبة تعيشها "تيك توكر"... اكتشفت أن حبيبها هو ابن عمها وهذا ما فعلاه! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-15

بعد صراع مع المرض... الموت يغيب الإعلامية جيزيل خوري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:12

إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

ما هي حظوظ رجال الارز في مباراة لبنان وقطر في بطولة كأس آسيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

نجلاء أبو جامع... طبيبة تحوّل المستشفى إلى منزلها مع أطفالها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

بطولة كأس آسيا تنطلق في قطر اليوم... ماذا عن تحضيراتِ رجال الارز لمباراة الافتتاح مع المنتخب العنّابي؟

LBCI
فنّ
07:24

عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣

LBCI
أخبار لبنان
05:30

المكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: ثلاثة قوانين تم ردها تتعلق بالإيجارات والمدارس وبند رئاسة الأركان لم يطرح

LBCI
أخبار لبنان
03:58

حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة... وماذا قال عن دعوة العشاء الموجهة من جنبلاط الى فرنجية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه

LBCI
أخبار لبنان
13:46

افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
23:44

ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن

LBCI
حال الطقس
03:33

طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟

LBCI
منوعات
15:55

طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:58

الموت يفجع نادين الراسي... "قضّت أحلى أيام شبابها بدير الصليب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟

LBCI
فنّ
07:24

عبير نعمة اول فنانة تطل على ملعب لوسيل في افتتاح كأس اسيا ٢٠٢٣

LBCI
اقتصاد
02:07

إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز

LBCI
منوعات
16:33

صورة مرعبة تكشف اللحظة الصادمة... التقت من دون قصد بأحد أشباح محاربي هاواي المتوفين في غابة مسكونة! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More