الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد يستبعد إسرائيل من بطولاته

أعلن الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد الخميس تعليق مشاركات إسرائيل من جميع البطولات لضمان "سلامة جميع المشاركين" بما في ذلك الإسرائيليين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال في بيان "بعد دراسةٍ للوضع بالكامل، قرر مجلس الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد، ونظراً للمخاوف التي أثيرت بشأن سلامة جميع المشاركين في البطولات، ان اسرائيل لن تشارك بعد الآن في البطولات التي ينظّمها الاتحاد".ويأتي هذا القرار بعد التشاور مع المنتخبات المشاركة والبلاد المستضيفة، بحسب ما أشار الاتحاد.ومنذ الحرب التي اندلعت في قطاع غزة عقب الهجوم الدامي لحركة حماس في السابع من تشرين الأول، والردّ الإسرائيلي على الحركة بحملة قصف على القطاع تبعته بهجوم برّي، اضطرت العديد من المنتخبات والأندية من لعب "المباريات البيتية" خارج أرضها.