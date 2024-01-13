"لديه سنة واحدة ليعيش"... المدرب السابق لهذا المنتخب يُعلن إصابته بالسرطان

أعلن السويدي سفن-غوران إريكسون، مدرب منتخب إنكلترا السابق لكرة القدم، الخميس تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس، وأن لديه "سنة واحدة ربما" ليعيش.

وكان إريكسون البالغ من العمر 75 عاماً، الذي أشرف على عددٍ من الأندية والمنتخبات ووصل مع إنكلترا إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين في 2002 و2006، أعلن في شباط 2023 أنه سيبتعد عن الظهور العلني "بسبب مشكلات صحية".

وقال للإذاعة الوطنية السويدية "الكل يعلم أني أعاني من مرضٍ سيء. الكل يعتقد أنه سرطان، وهو كذلك. لكنّ يجب أن أحارب لأطول فترةٍ ممكنة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشار إلى أن طبيبه أبلغه أن لديه "سنة واحدة بأفضل الأحوال للعيش، أو أقل بقليل بأسوأ الأحوال".

وبدأ إريكسون مسيرته التدريبية عام 1977 بعدما لعب كمدافع، ليُشرف على دييغيرفوش المحلّي حيث حقق نجاحاتٍ معه في الدوريات الدُنيا، لينتقل إلى مواطنه غوتبورغ حيث فاز بلقب الدوري مرّتين وكأس الاتحاد الأوروبي.

وقال السويدي "يُمكنني أن أفكر في المرض طوال الوقت، أجلس في المنزل وأكتئب، أشعر بسوء الحظ ومثل هذه الأمور. أعتقد أن من السهل أن ينتهي بي الأمر هكذا".

وتابع "عليك أن ترى الإيجابيات".

وأردف "لا تدفن نفسك بسبب المِحَن. هذه أكبر مِحنة بالتأكيد، لكن حاول أن تحصل على الإيجابيات منها".

وبات إريكسون أوّل مدرب أجنبي يقود "الأسود الثلاثة"، قبل أن يُكمل مسيرته بتدريب مانشستر سيتي وليستر سيتي في إنكلترا، بالإضافة إلى منتخبات المكسيك، ساحل العاج والفيليبين، كما أنديةٍ صينية.