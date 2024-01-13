الجالية اللبنانية تستقبل المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة

استقبلت الجالية اللبنانية المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة.



وكان برفقة المنتخب اللبناني كل من وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس والمدير العام لوزراة الإقتصاد محمد أبو حيدر والمدير العام لوزراة الزراعة لويس لحود.



وقد زار المنتخب اللبناني الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة.