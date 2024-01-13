الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العالم في لبنان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
الجالية اللبنانية تستقبل المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رياضة

الجالية اللبنانية تستقبل المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة

2024-01-13 | 09:05
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجالية اللبنانية تستقبل المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة

استقبلت الجالية اللبنانية المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة.

وكان برفقة المنتخب اللبناني كل من وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس والمدير العام لوزراة الإقتصاد محمد أبو حيدر والمدير العام لوزراة الزراعة لويس لحود.

وقد زار المنتخب اللبناني الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة.
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

رياضة

الجالية اللبنانية

المنتخب اللبناني

كرة القدم

اكسبو الدوحة

ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
08:11

الجالية اللبنانية تتحضر في اكسبو الدوحة لاستقبال المنتخب اللبناني

LBCI
خبر عاجل
13:06

انتهاء مباراة الافتتاح لكأس آسيا لكرة القدم بفوز كبير للمنتخب المضيف قطر على لبنان بنتيجة 3-0

LBCI
خبر عاجل
11:54

قطر تتقدم على لبنان بنتيجة ١-٠ في الدقيقة ٤٥ ضمن الجولة الاولى للمجموعة الاولى من كأس امم آسيا لكرة القدم

LBCI
رياضة
2024-01-10

لبنان يستعد لانطلاق مشواره في كأس آسيا لكرة القدم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-11

ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه

LBCI
رياضة
2024-01-10

لبنان يستعد لانطلاق مشواره في كأس آسيا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-09

عالم كرة القدم يودع قيصرها... ودعاً فرانز بيكنباور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-08

السعودي "يزيد الراجحي" يخطف صدارة رالي داكار

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:01

عائلة احتجزتها الثلوج داخل السيارة في اللقلوق... والدفاع المدني ينقذها

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-10

قطاع النقل البري: للإلتزام بالإضراب غدًا

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-24

القاضي رمضان أقفل محل "حلويات الشاطىء" بالشمع الأحمر

LBCI
فنّ
2023-12-10

صدمة تلف الوسط الفني... مخرج مصري معروف في حالة صحية حرجة: بُترت قدمه وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:20

إنقاذ ٧ أشخاص حاصرتهم السيول داخل منزلهم في الكنيسة - عكار (فيديو)

LBCI
رياضة
09:05

الجالية اللبنانية تستقبل المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

عواصف ثلجية في الولايات المتحدة... وإلغاء مئات الرحلات الجوية

LBCI
رياضة
08:11

الجالية اللبنانية تتحضر في اكسبو الدوحة لاستقبال المنتخب اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
08:08

كيف هو الوضع في الميدان الجنوبي اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

الأمطار المتساقطة تخطت خلال الساعات الماضية ١٠٠ ملم... فكيف هو مشهد الطرقات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟

LBCI
امن وقضاء
06:32

حمية: هل ساقية المياه هي المكان المخصص لوضع رمول ورش البناء؟ من يتحمل المسؤولية؟

LBCI
أمن وقضاء
03:19

إنقاذ ٦ أشخاص حاصرتهم الثلوج في أعالي صنين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
12:38

واعدت رجلاً يكبرها سناً من أجل ثروته...ولكن ما حصل بعدها لم يكن متوقعاً!

LBCI
خبر عاجل
09:06

قوى الأمن: منع مرور السير في الشارع رقم 35 الذي يصل الرابية بأنطلياس بسبب تعرضه لإنهيارات في التربة والصخور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

احذروا سرقة هذا النوع من السيارات !

LBCI
خبر عاجل
12:11

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

جريمة قتل تهز الجميزة.. والضحية من شرطة بلدية بيروت

LBCI
خبر عاجل
10:38

التحكم المروري: تجمع للمياه تحت جسر الكرنتينا - سوق السمك وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة تعمل على تحويل السير في المحلة

LBCI
خبر عاجل
13:06

انتهاء مباراة الافتتاح لكأس آسيا لكرة القدم بفوز كبير للمنتخب المضيف قطر على لبنان بنتيجة 3-0

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

صورة الأمطار والثلوج امتدت على كل المدن... ماذا ينتظرنا خلال الساعات القادمة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More