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نجم رياضي يشيد بصداقة ميسي ضمن الفريق الجديد: "هذا جزء من حمضنا النووي"

2024-01-15 | 05:04
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نجم رياضي يشيد بصداقة ميسي ضمن الفريق الجديد: "هذا جزء من حمضنا النووي"

أعرب المهاجم المخضرم الأوروغوياني لويس سواريس صديق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته للانضمام مجددا إلى زميله السابق في برشلونة الإسباني، وذلك عندما سيدافع عن ألوان فريقه الجديد إنتر ميامي الاميركي لكرة القدم.
 
وانضم سواريس، 36 عاما، إلى نادي فلوريدا قادماً من غريميو البرازيلي، ليلعب مجدداً إلى جانب ميسي، المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بالإضافة إلى زميليه السابقين في كاتالونيا جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.
 
وقال سواريس خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه الرسمي أمام وسائل الإعلام السبت "حقيقة أننا التقينا مرة أخرى تروي الكثير عن صداقتنا، ومدى معرفة بعضنا البعض على أرض الملعب. نريد الاستمتاع والفوز، هذا جزء من حمضنا النووي".
 
وتابع "كرة القدم تدور حول التحديات. يقدّم لي إنتر ميامي التحدي المتمثل في محاولة الفوز بلقب الدوري الأميركي، وهو شيء لم يحققه النادي مطلقا"، علما أن الفريق الأميركي فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية الموسم الماضي.
 
ويستأنف الدوري الاميركي في 21 شباط المقبل، بحسب وكالة فرانس برس. 
 
 
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