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الاتحاد السعودي للتنس يعيّن نادال سفيراً: "في السعودية هناك إمكانات حقيقية"

2024-01-16 | 05:30
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الاتحاد السعودي للتنس يعيّن نادال سفيراً: "في السعودية هناك إمكانات حقيقية"

أعلن الاتحاد السعودي للتنس الإثنين عن شراكة جديدة مع النجم الإسباني رافايل نادال أصبح بموجبها أيقونة عالم كرة المضرب والرياضة "سفيرًا للاتحاد" المحلي بهدف إلهام الجيل القادم ونشر رياضة الكرة الصفراء وتطويرها في المملكة.
 
وأشاد نادال بـ"إمكانات" المملكة الخليجية من أجل أن تصبح معقلا للرياضة في المستقبل، حيث تهدف السعودية إلى استضافة المزيد من البطولات الاحترافية كجزء من دفعة رياضية أوسع.
 
وقال الماتادور الإسباني البالغ من العمر 37 عامًا والحائز على 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، في بيان صحافي للاتحاد السعودي: "في كل مكان تنظر إليه في المملكة العربية السعودية، يمكنك أن ترى النمو والتقدم وأنا متحمس لأن أكون جزءًا من ذلك".
 
وأضاف "ما زلت ألعب التنس لأنني أحب اللعبة. لكن بعيدًا عن اللعب، أريد مساعدة هذه الرياضة على النمو على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وفي السعودية هناك إمكانات حقيقية"، بحسب وكالة فرانس برس. 
 
وكان من المقرر أن يشارك نادال في بطولة أستراليا المفتوحة الجارية حاليا بعد أن غاب عن الملاعب منذ خروجه من الدور الثاني للبطولة ذاتها العام الماضي، لكنه بعد فوزه في أول مباراتين له منذ عودته مطلع العام الحالي بمشاركته في دورة بريزبين خسر الثالثة وأصيب بتمزق عضلي واضطر إلى الانسحاب عن أول بطولة كبرى هذا العام.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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