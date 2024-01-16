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جوائز فيفا: ميسي بونماتي الأفضل في عام 2023

2024-01-16 | 15:17
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جوائز فيفا: ميسي بونماتي الأفضل في عام 2023

جوائز فيفا: ميسي بونماتي الأفضل في عام 2023

توج نجم إنتر ميامي الأميركي الدولي الأرجنتيني "ليونيل ميسي" بجائزة "الأفضل" لعام 2023 في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإثنين في لندن، فيما واصلت الاسبانية أيتانا بونماتي حصد ألقابها بتتويجها بالجائزة ذاتها لدى السيدات.

واحتفظ ابن الـ36 عاماً بالجائزة التي نالها العام قبل الماضي عقب قيادته منتخب بلاده الأرجنتين الى الفوز في نهاية 2022 بكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986.

وفاجأ ميسي الجميع بتفوقه على هداف مانشستر سيتي الانكليزي الدولي النروجي "إرلينغ هلاند" وزميله السابق في باريس سان جرمان الفرنسي "كيليان مبابي".

وكان هالاند مرشحا بقوة لنيل الجائزة عقب تسجيله 28 هدفا في 33 مباراة في تلك الفترة بينها 7 في 7 مباريات في مسابقة دوري الابطال التي توج بلقبها مع فريقه، فيما ودعها ميسي ومبابي من ثمن النهائي. كما نال هالاند لقب الكأس السوبر الأوروبية والدوري الانكليزي وكأس الاتحاد الانكليزي مع سيتي، فيما توج الارجنتيني بلقب الدوري الفرنسي مع سان جرمان ولقب الرابطتين الاميركية والمكسيكية مع فريقه الجديد إنتر ميامي.

ولم يكن "البرغوث" متواجدا في الحفل الذي أقيم على مسرح إيفنتيم أبولو، على غرار منافسيه هالاند ومبابي، فاستلمها نيابة عنه مقدم الحفل المهاجم الدولي الفرنسي السابق "تييري هنري".

وحصل ميسي على 48 نقطة متساويا مع هالاند فاستفاد من نقطة إضافية حسب اللوائح التي تعطي وزنًا أكبر، في مثل هذه الحالة، لتصويت قادة المنتخبات الوطنية، فيما جمع مبابي 35 نقطة.

وشارك في التصويف مدربو وقادة المنتخبات الوطنية وصحافيون وجماهير تسجلوا في موقع الفيفا، حيث تمثل كل فئة 25% من الأصوات.

وهي المرة الثالثة التي يظفر فيها ميسي بجائزة الافضل بعد الاولى عام 2019، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف ميسي الجائزة الى الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم 2023 والتي نالها للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية في تشرين الأول الفائت بفضل تتويجه بمونديال قطر 2022.

وبالنسبة إلى باقي الجوائز، كانت الإنكليزية "ماري إيربس" أفضل حارسة مرمى على متفوقة على الأسترالية "ماكنزي أرنولد" والإسبانية "كاتالينا كول"، والهولندية "سارينا ويغمان" أفضل مدربة على حساب الإسباني "جوناثان جيريالديس" والإنكليزية "إيما هايز".

وعادت جائزة الروح الرياضية الى لاعبي المنتخب البرازيلي لكرة القدم بارتدائهم قمصانا سود للمرة الاولى في التاريخ من اجل مكافحة العنصرية خلال مباراة ضمن التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

أما جائزة بوشكاش لأفضل هدف فكانت من نصيب لاعب وسط بوتافوغو البرازيلي "غيليرمي مادروغا" بتسديدة أكروباتية من خارج المنطقة في مرمى "نوفوريتونتينو" في دوري الدرجة الثانية، فيما نال مشجع لنادي كولون الارجنتيني جائزة الأفضل في هذه الفئة بعدما ظهر وهو يرضع طفله البالغ من العمر اسبوعا واحدا خلال متابعته لمباراة لفريقه "كولون دي سانتا في".
 
 
 
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