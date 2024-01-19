الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
باب ادريس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
مولوي زار منتخب لبنان في الدوحة: نتمنى أن تتمثل الإدارات في الدولة بالقيمين على لعبة كرة القدم
2024-01-19 | 13:16
شارك
2
min
مولوي زار منتخب لبنان في الدوحة: نتمنى أن تتمثل الإدارات في الدولة بالقيمين على لعبة كرة القدم
زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريق الاعمال القاضي بسام مولوي بعثة منتخب لبنان لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس آسيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة. واستقبله الأمين العام جهاد الشحف وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين.
واعتبر مولوي أن "هذه الزيارة هي واجب لان كرة القدم لها ارتباط بكل لبناني، لذا يشعر كل مسؤول بإرتباطه بالمنتخب وبلاعبيه الأبطال الذين يقومون بمجهود كبير بهدف رفع إسم لبنان عاليا في المحافل الدولية".
وأشاد مولوي بعمل الاتحاد اللبناني لكرة القدم، قائلا: "يقوم الاتحاد بمجهود وعمل كبيرين من رحم المعاناة وبأقل الامكانات. ونتمنى أن تتمثل الإدارات كافة في الدولة بالقيمين على لعبة كرة القدم في لبنان".
وأضاف: "بحكم وجودي في الدوحة كان من الضروري أن أزور المنتخب وأصافح اللاعبين واشجعهم لأن لبنان يُبنى بهكذا نوعية من الشباب".
كما أكد مولوي ردا على سؤال حول عودة الجمهور الى الملاعب في الفترة المقبلة، "حرصه على اللعبة الشعبية انطلاقا من أهمية كرة القدم واستعداد وزارته الدائم لتأمين النظام وحماية اللبنانيين أينما حلّوا، قائلا: "نحن نعد الجميع بالقيام باللازم بما يرضي لبنان وبما يرضيهم لرفع اسم البلاد وللحفاظ على الأمن على أراضيه".
وحرص مولوي على التعرف على "افراد البعثة جميعهم ومصافحتهم. وتوجه الشحف بالشكر للوزير على زيارته للمنتخب، مؤكدا أنها تشكل دفعا معنويا كبيرا قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات، مقدما له قميص المنتخب كهدية تذكارية.
أخبار لبنان
رياضة
مولوي
منتخب لبنان
كرة القدم
الدوحة
إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-01-17
مولوي التقى نظيره القطري في الدوحة... وهذا ما جرى استعراضه
أخبار لبنان
2024-01-17
مولوي التقى نظيره القطري في الدوحة... وهذا ما جرى استعراضه
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-17
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-17
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر
0
رياضة
2024-01-13
الجالية اللبنانية تستقبل المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة
رياضة
2024-01-13
الجالية اللبنانية تستقبل المنتخب اللبناني لكرة القدم في اكسبو الدوحة
0
رياضة
2023-11-20
تدريبات أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم لمواجهة بنغلادش غدًا... والمباراة مباشرة عبر الـLBCI
رياضة
2023-11-20
تدريبات أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم لمواجهة بنغلادش غدًا... والمباراة مباشرة عبر الـLBCI
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-01-17
إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
خبر عاجل
2024-01-17
إنتهاء مباراة لبنان والصين ضمن إنطلاق الجولة الثانية من كأس آسيا في كرة القدم في قطر بالتعادل السلبي صفر - صفر
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-17
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-17
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-16
ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-16
ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-16
بطولة آسيا مستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غداً
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-16
بطولة آسيا مستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غداً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:21
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
فنّ
05:21
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
0
منوعات
10:40
"الجدة المثيرة"... امرأة ستينية تتباهى بصورها بلباس البحر! (صور)
منوعات
10:40
"الجدة المثيرة"... امرأة ستينية تتباهى بصورها بلباس البحر! (صور)
0
منوعات
13:17
شعرت بألم في المعدة قبل أشهر من زفافها... عائلة تفقد ابنتها في واقعة مأساوية
منوعات
13:17
شعرت بألم في المعدة قبل أشهر من زفافها... عائلة تفقد ابنتها في واقعة مأساوية
0
أخبار دولية
15:46
البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود
أخبار دولية
15:46
البيت الأبيض: إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إنسحابات من غزة وتصعيد على الجبهة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إنسحابات من غزة وتصعيد على الجبهة مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل الصحة النفسية في لبنان على ما يرام... وما دور المؤسسات الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل الصحة النفسية في لبنان على ما يرام... وما دور المؤسسات الخاصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد أسبوع على انطلاق كأس آسيا... هذه هي حظوظ لبنان والعراق يحقق المفاجأة الأكبر
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد أسبوع على انطلاق كأس آسيا... هذه هي حظوظ لبنان والعراق يحقق المفاجأة الأكبر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
من بقاعكفرا إلى عنايا فالفاتيكان... القديس شربل يحاكي العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
من بقاعكفرا إلى عنايا فالفاتيكان... القديس شربل يحاكي العالم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:21
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
فنّ
05:21
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
2
خبر عاجل
12:29
مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط
خبر عاجل
12:29
مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط
3
أخبار لبنان
05:12
بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2024
أخبار لبنان
05:12
بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2024
4
فنّ
05:03
قبّل يد والدته وبكى بحرقة... قصي خولي ينهار في دفن والده (فيديو)
فنّ
05:03
قبّل يد والدته وبكى بحرقة... قصي خولي ينهار في دفن والده (فيديو)
5
فنّ
04:05
هزأ من المسيح على الصليب ومن العشاء السري والأنبياء... Lil Nas X يرقص في حضن الشيطان وD&G تصفق وتوقع! (فيديو وصور)
فنّ
04:05
هزأ من المسيح على الصليب ومن العشاء السري والأنبياء... Lil Nas X يرقص في حضن الشيطان وD&G تصفق وتوقع! (فيديو وصور)
6
منوعات
10:54
استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟
منوعات
10:54
استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟
7
اقتصاد
02:04
سعر المازوت يسجّل ارتفاعا جديدا...
اقتصاد
02:04
سعر المازوت يسجّل ارتفاعا جديدا...
8
فنّ
05:24
ديانا حداد بالحجاب الأبيض... وتؤدّي مناسك العمرة في مكة المكرّمة (صور)
فنّ
05:24
ديانا حداد بالحجاب الأبيض... وتؤدّي مناسك العمرة في مكة المكرّمة (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More