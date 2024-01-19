مولوي زار منتخب لبنان في الدوحة: نتمنى أن تتمثل الإدارات في الدولة بالقيمين على لعبة كرة القدم

زار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريق الاعمال القاضي بسام مولوي بعثة منتخب لبنان لكرة القدم المشارك في نهائيات كأس آسيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة. واستقبله الأمين العام جهاد الشحف وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين.



واعتبر مولوي أن "هذه الزيارة هي واجب لان كرة القدم لها ارتباط بكل لبناني، لذا يشعر كل مسؤول بإرتباطه بالمنتخب وبلاعبيه الأبطال الذين يقومون بمجهود كبير بهدف رفع إسم لبنان عاليا في المحافل الدولية".



وأشاد مولوي بعمل الاتحاد اللبناني لكرة القدم، قائلا: "يقوم الاتحاد بمجهود وعمل كبيرين من رحم المعاناة وبأقل الامكانات. ونتمنى أن تتمثل الإدارات كافة في الدولة بالقيمين على لعبة كرة القدم في لبنان".



وأضاف: "بحكم وجودي في الدوحة كان من الضروري أن أزور المنتخب وأصافح اللاعبين واشجعهم لأن لبنان يُبنى بهكذا نوعية من الشباب".



كما أكد مولوي ردا على سؤال حول عودة الجمهور الى الملاعب في الفترة المقبلة، "حرصه على اللعبة الشعبية انطلاقا من أهمية كرة القدم واستعداد وزارته الدائم لتأمين النظام وحماية اللبنانيين أينما حلّوا، قائلا: "نحن نعد الجميع بالقيام باللازم بما يرضي لبنان وبما يرضيهم لرفع اسم البلاد وللحفاظ على الأمن على أراضيه".



وحرص مولوي على التعرف على "افراد البعثة جميعهم ومصافحتهم. وتوجه الشحف بالشكر للوزير على زيارته للمنتخب، مؤكدا أنها تشكل دفعا معنويا كبيرا قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات، مقدما له قميص المنتخب كهدية تذكارية.