ضربة قاسية يواجهها نجم كرة قدم عالمي... أين وقعت الإصابة؟

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الجمعة عن تعرض جهود مدافعه سيسار أسبيليكويتا لضربة قاسية نتيجة إصابته بتمزّق في الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى.

وأصيب ابن الـ34 عاماً، العائد هذا الموسم الى الدوري الإسباني بعد 13 عاماً على رحيله عن أوساسونا للدفاع عن ألوان مرسيليا الفرنسي (2010-2012) وتشلسي الإنكليزي (2012-2023)، خلال فوز أتلتيكو على جاره اللدود ريال مدريد 4-2 بعد التمديد الخميس في ثمن نهائي مسابقة كأس إسبانيا.

ولم يحدّد أتلتيكو مدة غياب أسبيليكويتا وكمّ من الوقت يحتاج للتعافي من هذه الإصابة التي تعرض لها بعد دخوله كبديل في الدقيقة 106، تاركاً مكانه بعد 10 دقائق على أرض الملعب لصالح المونتينيغري ستيفان سافيتش.

وشارك أسبيليكويتا في 22 مباراة بالمجمل مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بينها 16 في الدوري المحلي، بحسب وكالة فرانس برس.