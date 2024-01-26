محمد صلاح يردّ على المشككين بـ "حبه لمصر"

ردّ النجم محمد صلاح على المشككين بحبه لبلده مصر وعلى الانتقادات التي طالته غداة قراره بالعودة الى انكلترا للخضوع للعلاج من اصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ومغادرته "الفراعنة" الذين يستعدون لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في ساحل العاج.ومن المرجح أن يغيب صلاح (31 عاما) لفترة تصل الى أربعة أسابيع بعد الاصابة التي تعرّض لها اثناء مشاركته مع منتخب بلاده خلال المباراة التي انتهت بالتعادل أمام غانا 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية.وتعرّض مهاجم ليفربول إلى انتقادات لاذعة جرّاء قراره بمغادرة ساحل العاج من أجل تلقي العلاج في ليفربول.وقال النجم المصري السابق أحمد حسن، صاحب الرقم القياسي بعدد المباريات الدولية، بأنّه كان على صلاح البقاء مع الفريق "حتى لو كان يقف على قدم واحدة".ويأمل قائد "الفراعنة" أن يلتحق مجددا بزملائه في حال تمكنوا من بلوغ ادوار متقدمة في البطولة، مبديا عدم اكتراثه بمن شككوا بولائه لمنتخب بلاده.وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا) "بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البدايه".وتابع صلاح "بردو بحبها وبحب ناسها (مرفقا كلامه بصورة لعلم مصر)...حاولو اكتر".وفي المباراة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات، اكتفى صلاح بمشاهدة المباراة من المدرجات، الا انّ مصر تمكنت من حسم تأهلها الى الدور الثاني بشق الأنفس بتعادلها امام الرأس الاخضر 2-2.ولم يسبق للمتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين ان فاز بالمسابقة القارية في مسيرته حيث خسر النهائي مرتين، امام الكاميرون عام 2017 ثمّ السنغال قبل عامين.وفي ظل كثرة التحديات التي تنتظر ليفربول سواء في الدوري الانكليزي او الكأس أو كأس الرابطة او الدوري الاوروبي، رأى البعض انّ صلاح يُعطي ليفربول الاولوية على حساب بلده.وقدّم مدرب ريدز الالماني يورغن كلوب اعتذاره من الاتحاد المصري بعدما أعلن بنفسه عن قرار صلاح بالعودة الى أنفيلد لتلقي العلاج.الا انّ وكيل اعمال صلاح، رامي عباس عيسى، دافع عن النجم المصري بمواجهة منتقديه على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال "إنّ الافراد أنفسهم و"المؤثرين" الذين ينهارون عند رؤية محمد ويتوسلون متابعة منه او صور سيلفي، حاولوا ان يستغلوا اصابة مؤسفة وشككوا بإلتزام محمد لبلده".وتابع "قاموا بذلك من اجل الشهرة... أريد ان اشكر اولئك الذين قاموا بردة فعل نبيلة وسلّطوا الضوء على مدى سخافة ورخص هذا التصرف. لديّ الاسماء بكل الاحوال".وأضاف "الاهم، لمعظمكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي لكم هي عدم القلق، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في بروزها، أكبر من أن تتمكن وسائل التواصل الاجتماعي من إسقاطها".