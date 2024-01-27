فريق نيوم ماكلارين فورمولا إي يتطلع للمنافسة بقوة في سباقي الدرعية إي بري

فريق نيوم ماكلارين فورمولا إي يتطلع للمنافسة بقوة في سباقي الدرعية إي بري



يتطلع فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي إلى المنافسة القوية في سباقيّ الدرعية إي بري اللذان يقامان نهاية الأسبوع الحالي ضمن بطولة العالم "إي بي بي للفورمولا إي"، حيث يسعى إلى تقديم أداء متميز وتحقيق نتائج متقدمة في الحلبة على أرضه وبين جمهوره.



وتستضيف المملكة العربية السعودية الجولتين الثانية والثالثة لهذا الموسم مساء الجمعة والسبت، ويرى فريق نيوم ماكلارين للفورمولا إي في السباقين فرصة ينبغي اغتنامها لرفع علم المملكة عالياً بعد الشراكة الاستراتيجية بين كل من ماكلارين ريسينغ ونيوم عام 2022.



ويتطلع "جايك هيوز"، سائق فريق ماكلارين، للمنافسة من جديد في الدرعية، ويقول أن فريقه، والذي يضم كذلك سام بيرد الفائز مرتين بسباقات الدرعية، يحقق تقدماً ملموساً على الحلبة وخارجها.



وقال السائق البريطاني خلال مؤتمر صحفي أقيم في الدرعية: "أعتقد أن جميع السائقين المشاركين يرغبون بالقدوم إلى هذه الحلبة، ولا شك إنني أكثرهم سعادة بذلك. فهي حلبة تمنح السائقين متعة لا توصف بفضل مسارها السريع وانسيابيتها، وانا متشوق بشكل خاص للمنافسة السعودية وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق نتيجة جيدة".



وأكد "إيان جيمس"، قائد الفريق، أن الشراكة مع نيوم بالغة الأهمية لدعم تطور ماكلارين، قائلاً: "سعدنا للغاية بانضمام نيوم كشريك لنا منذ انطلاقتنا، فماكلارين ليست شركة للسباقات وحسب، بل مؤسسة تعمل في مجال الهندسة والتكنولوجيا كذلك، ولهذا فإن الشراكة مع نيوم تمثل خطوة منطقية في المسار الصحيح لأنها تركز على المستقبل وتعود بمردود متميز على كلا الطرفين."



وأضاف: "إن الاستقرار المتحقق من الشراكة مع نيوم أمر مهم للغاية، فهو يظهر أن لدينا أساساً ثابتاً ضمن فريقنا. ومن الأمور التي أراها متميزة في الشراكة بين نيوم وماكلارين أنهما بدءا معاً من الصفر، وتتقاسمان الشغف الكبير والرغبة في تحقيق إنجازات وابتكارات جديدة معاً."



وتقام الجولتان الثانية والثالثة على حلبة الشوارع حول المناطق التاريخية المحيطة بالدرعية والمعالم الصحراوية التاريخية في موقع التراث العالمي التابع لليونسكو، والذي يعد من أروع المواقع الخلابة ضمن الموسم الذي يضم 16 سباقاً، إضافة إلى أنه السباق الليلي الوحيد في موسم الفورمولا إي.



وقبل السباقين اللذين ينطلقان في الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية في يومي 26 و27 كانون الثاني، يمكن لحاملي التذاكر الاستمتاع بيوم كامل من الترفيه لجميع أفراد العائلة في قرية أليانز للمشجعين، التي تضم أجهزة محاكاة السباق في ساحة الألعاب، بالإضافة إلى العروض الموسيقية المباشرة والمأكولات الشهية من الأكشاك، وغير ذلك.