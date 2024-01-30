بعد الجدل الذي أثارته خلال أولمبياد بكين 2022 الشتوي... إيقاف المتزحلقة الروسية فالييفا أربع سنوات

بعد الجدل الذي أثارته خلال أولمبياد بكين 2022 الشتوي... إيقاف المتزحلقة الروسية فالييفا أربع سنوات

أوقفت المتزحلقة الروسية على الجليد كاميلا فالييفا التي أثارت جدلاً خلال أولمبياد بكين 2022 الشتوي، لتناولها المنشطات في فترة سابقة، أربع سنوات بدءاً من 25 كانون الأول 2021، حسب ما أعلنت الإثنين محكمة التحكيم الرياضية (تاس).



وأضافت المحكمة ان الموهبة البالغة راهناً 17 عاماً والتي لم توقفها وكالة مكافحة المنشطات الروسية في بادئ الأمر بداعي انها "لم ترتكب أي خطأ أو إهمال"، أقصيت باثر رجعي عن كامل تلك الفترة.



ويمكن لفالييفا الطعن لدى المحكمة الفدرالية السويسرية في مهلة 30 يوماً ولأسباب قانونية محدودة.



وأضافت تاس "كل النتائج الرسمية للسيدة فالييفا من 25 كانون الأول 2021 تعتبر باطلة وكل النتائج الناجمة عنها (ألقاب، جوائز، ميداليات، إيرادات...)".



ووصف الكرملين قرار المحكمة بـ"السياسي" حيث نقلت وكالات الأنباء الروسية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله: "بالطبع نحن لا نتفق مع هذا القرار. من وجهة نظري، إنه قرار سياسي".



من جانبها، استنكرت اللجنة الأولمبية الروسية في بيان "الحرب" التي تشنها الهيئات الدولية في نظرها ضد الرياضة الروسية، وقالت "في الواقع، تم إعلان الحرب على الرياضة الروسية، وكما نرى، كل الوسائل جيدة"، معتبرة أن العقوبة التي استهدفت فالييفا "بين الأقسى جدا".



وأضافت "قرار محكمة التحكيم الرياضية سلبي، لكن كان من المستحيل منذ فترة طويلة الاعتماد على موضوعية وحياد هذه الهيئة الدولية".



وتابعت أنها "ستتابع عن كثب الخطوات والقرارات اللاحقة للمنظمات الرياضية الدولية، وإذا لزم الأمر، ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية المصالح الروسية بشكل قانوني".



وكانت الوكالة الروسية (روسادا) عادت في شباط/فبراير 2023 عن قرارها السابق بتبرئة فالييفا وطالبت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بمعاقبتها، وذلك بعدما أعربت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عن عزمها اللجوء الى محكمة التحكيم.



وكُشِفَ النقاب عن سقوط فالييفا في اختبار المنشطات خلال أولمبياد بكين الشتوي، من دون أن يمنعها ذلك من المشاركة.



وعلمت فالييفا بعد قيادتها روسيا لذهبية التزحلق على الجليد للفرق، أن فحصاً للمنشطات خضعت له في 25 كانون الاول 2021 جاءت نتيجته ايجابية، وقد استخدمت دواء "تريميتازيدين" وهو عقار يستخدم لمعالجة الدوار والذبحة الصدرية والمحظور من وادا. كما تساعد المادة في تدفق الدمّ والتحمّل.



وحكمت كاس في حينها لصالح الروسية وسمحت لها بالمشاركة في المنافسات الفردية، معتبرة أن حرمانها من المشاركة قبل التأكد من حيثيات القضية، من شأنه أن يسبب لها ضرراً "لا يمكن إصلاحه".



واستشهدت المحكمة انذاك بـ"ظروف استثنائية"، بما في ذلك وضع فالييفا كـ"شخص محمي"، وبعبارة أخرى أنها قاصر. لكن ذلك لا يعني تبرئتها نهائياً من تهمة التنشط.



وزعمت وسائل إعلام روسية أن فالييفا شربت من نفس كوب جدّها الذي يتناول أدوية لمرض القلب.