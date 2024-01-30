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"أنا شابي ألونسو سأكون مسؤولاً عن ليفربول الموسم المقبل ولكن!"... محتال يغزو الانترنت وسلطات تايلاند تتحرك!
2024-01-30 | 05:41
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"أنا شابي ألونسو سأكون مسؤولاً عن ليفربول الموسم المقبل ولكن!"... محتال يغزو الانترنت وسلطات تايلاند تتحرك!
"أنا شابي ألونسو سأكون مسؤولاً عن ليفربول الموسم المقبل لكن لا أملك المال"... محتال يغزو الانترنت وسلطات تايلاند تتحرك!
حذَّرت الشرطة التايلاندية مشجعي نادي ليفربول من محتالين عبر الإنترنت ينتحلون اسم المدرب الإسباني لباير ليفركوزن الألماني شابي ألونسو المرشح بقوة لخلافة الألماني يورغن كلوب على رأس متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الصيف المقبل.
طلب مكتب التحقيقات المركزي من المشجعين توخي الحذر من رسالة منتشرة على نطاق واسع على حساب إنستغرام من قبل شخص يدَّعي بأنه ألونسو ويطلب تبرعات بقيمة 300 باهت (حوالي 8 يورو) لمساعدته في دفع ثمن تذكرة الطائرة.
وجاء في الرسالة المكتوبة باللغة التايلاندية: "أنا شابي ألونسو، سأكون مسؤولاً عن ليفربول الموسم المقبل، لكن لا أملك المال من أجل رحلاتي إلى ليفربول".
ويُعدّ لاعب وسط ليفربول وريال مدريد الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني سابقا من بين المرشحين لخلافة كلوب الذي أعلن الجمعة بشكل مفاجئ أنه سيترك النادي في نهاية الموسم.
وأضاف بيان الشرطة التايلاندية الذي نشرته على "فيسبوك" الأحد: "يحتاج مشجعو ليفربول إلى الهدوء. شابي لم يصبح مدربًا بعد، لكن هناك بالفعل محتالًا عبر الإنترنت".
وأعلنت الشرطة إن كاتب المنشور الذي تم التلاعب به لكي يبدو أنه من حساب ألونسو الرسمي على إنستغرام، كان "محتالاً يدَّعي بأنه شابي".
ويحظى الدوري الإنكليزي الممتاز بشعبية كبيرة في تايلاند، ويعد ليفربول أحد الفرق المفضلة لدى التايلانديين. وتوجد القمصان الحمراء للنادي وشعاراته في كل مكان تقريبًا، على الملابس، في سيارات الأجرة أو المتاجر.
*
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