تحديد موعد محاكمة قائد فريق سلتا فيغو السابق بتهمة الاعتداء الجنسي

تحديد موعد محاكمة قائد فريق سلتا فيغو السابق بتهمة الاعتداء الجنسي

سيخضع الإسباني "هوغو مالو"، القائد السابق لفريق سلتا فيغو لكرة القدم، إلى المحاكمة في 11 تموز المقبل، بتهمة اعتداءٍ جنسيّ مزعوم على امرأة تعمل كـ"تميمة" لنادي إسبانيول، خلال مباراة بين الفريقين في نيسان عام 2019، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قضائي.



ووقعت الحادثة في 24 نيسان 2019 قبل انطلاق مباراة بين إسبانيول وضيفه سلتا فيغو ضمن الدوري المحلي، حيث كان مالو وزملاؤه يصافحون لاعبي الفريق المضيف وشخصين يرتديان زيّاً على هيئة "بيريكيتوس"، وهي إحدى أنواع الببغاوات الصغيرة والتي يستخدمها نادي إسبانيول كـ"تميمة".



ووفقاً لاستنتاجات المدّعي العام، فإن مالو الذي يلعب مع إنترناسيونال البرازيلي حالياً، اقترب من إحدى التميمتين "ووضع يديه تحت زيّها ولمس ثدييها".



ويضيف الادعاء أن الضحيّة "اضطرت إلى التراجع ودفع" اللاعب.



ويُطالب المدّعي العام بفرض غرامة تزيد عن 8 آلاف و500 دولار على مالو بتهمة الاعتداء الجنسيّ.



ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، أدلى اللاعب بشهادته في تموز 2019، نافياً الاتهامات.



وأُغلقت القضية مؤقتاً، لكن بعد استئناف دفاع الضحية، أمرت محكمة الاستئناف في برشلونة بإعادة فتح التحقيق في أيار 2021.



وقالت الوكالة التي تمثّل اللاعب "ننفي بشكلٍ قاطع الوقائع المزعومة"، مؤكدةً أن اللاعب سيمثل أمام المحكمة في تموز "كبريء".



وأضافت "نطالب أن يكون النظام القضائي قادر على القيام بواجبه، فضلاً عن إظهار الاحترام الكبير لهوغو وعائلته في انتظار ظهور الحقيقة".