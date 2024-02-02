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هاميلتون يترك مرسيدس للانضمام الى فيراري في نهاية موسم 2024

2024-02-02 | 03:23
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هاميلتون يترك مرسيدس للانضمام الى فيراري في نهاية موسم 2024

هاميلتون يترك مرسيدس للانضمام الى فيراري في نهاية موسم 2024

أعلن فريق فيراري انضمام البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في الفورمولا واحد سبع مرات، الى صفوفه لخوض غمار موسم 2025، حسب ما أعلنت الحظيرة الايطالية الخميس، ذلك بعد لحظات قليلة من اعلان مرسيدس رحيل أسطورتها في نهاية موسم 2024.

وجاء في بيان فيراري "يسعد سكوديريا فيراري أن تعلن أن لويس هاميلتون سينضم إلى الفريق في عام 2025، بموجب عقد لمواسم عدّة".

اما فريق مرسيدس فقال في بيان له: "قام لويس بتفعيل خيار الانتقال الموجود في العقد المُعلن عنه في آب الماضي وبالتالي سيكون هذا الموسم هو الاخير له مع فريق السهام الفضية".

من جهته، قال هاميلتون "لقد أمضيت 11 عامًا رائعًا مع هذا الفريق وأنا فخور جدًا بما حققناه معًا. لقد كانت مرسيدس جزءًا من حياتي منذ أن كان عمري 13 عامًا. إنه المكان الذي نشأت فيه، لذا اتخاذ هذا القرار كان من الأصعب في حياتي على الاطلاق".

"من أصعب قرارات حياتي" 
وأضاف "لكن الوقت مناسب لي من اجل اتخاذ هذه الخطوة وانا متحمس ان اخوض تحدياً جديداً".

وتابع هاميلتون "سأكون ممتنًا إلى الأبد للدعم المذهل من عائلة مرسيدس، وخصوصًا توتو لصداقته وقيادته، وأريد إنهاء مسيرتي معًا على أعلى مستوى".

وأضاف "أنا ملتزم بنسبة 100% بتقديم أفضل أداء يمكنني تقديمه هذا الموسم، وجعل عامي الأخير مع فريق السهام الفضية عامًا لا يُنسى".

وقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس "سيظل لويس دائمًا جزءًا مهمًا من تاريخ رياضة السيارات في مرسيدس".

وتابع "ومع ذلك، كنا نعلم أن شراكتنا ستصل إلى نهاية طبيعية في مرحلة ما، وقد حان ذلك اليوم. نحن نقبل قرار لويس بالسعي إلى تحدٍ جديد".

وذكرت شبكة "بي بي سي" أنّ طاقم عمل مرسيدس دُعي الى اجتماع مع مدير الفريق توتو وولف في مقر الشركة في بريطانيا الخميس وذلك لابلاغهم بقرار هاميلتون الرحيل في نهاية موسم 2024.

مزاملة لوكلير 
وتشير التقارير إلى أن هاميلتون سيحلّ بدلاً من الإسباني كارلوس ساينس جونيور الذي ينتهي عقده في نهاية عام 2024، وبالتالي سيزامل شارل لوكلير من موناكو.

ولا يزال فيراري يبحث عن أول القابه في فئة السائقين منذ الفنلندي كيمي رايكونن في عام 2007 وفي فئة الصانعين منذ العام 2008.

وتوّج هاميلتون بآخر ألقابه السبعة في 2020، ليعود ويخسر تاجه في العام التالي أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في الرمق الاخير من الجولة الختامية للبطولة العالمية في جائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس، بطريقة اثارت الكثير من الجدل حيال القرارات التي اتُخذت حينها.

مذاك، هيمن فيرستابن على البطولة محرزا اللقب في الأعوام الثلاثة الاخيرة، في حين حلّ هاميلتون سادساً وثالثاً توالياً في الترتيب النهائي للسائقين عامي 2022 و2023.

ويتشارك هاميلتون الرقم القياسي بعدد الالقاب في الفئة الأولى مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر، حيث حقق باكوره ألقابه مع ماكلارين (2008) والستة الاخرى مع مرسيدس (2014 و2015 و2017 و2018 و2019 و2020)، كما يحمل الرقم القياسي في عدد الانتصارات في الجوائز الكبرى (103)، لكنه لم يحقق أي فوز منذ نهاية موسم 2021.

وكان فيراري الذي اعترف سابقا بإجراء محادثات مع هاميلتون عام 2019 حول امكانية انضمامه في المستقبل، رفض التعليق في وقت سابق حول التقارير التي تحدثت عن انتقال البريطاني الى صفوفه.

ولم يخف هاميلتون قط غضبه من حادثة العام 2021 في أبو ظبي معتبرا انه تعرّض للسرقة من لقب ثامن كان سيضعه امام اسطورة فيراري شوماخر.

كما أعرب في غير مناسبة عن استيائه من اداء سيارة مرسيدس في العامين الاخيرين، ما قد يكون الدافع حول انتقاله الى فيراري أملا في تجديد سعيه لاحراز لقب ثامن قياسي.

ولم يكن اداء فيراري افضل بكثير في المواسم الاخيرة، على الرغم من تحسّن ملحوظ خلال المراحل الاخيرة من الموسم الماضي.

وأنهى فيراري الموسم الماضي في المركز الثالث في ترتيب الصانعين خلف مرسيدس وريد بول.
 
 
 
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