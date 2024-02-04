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بيع أحذية رياضية لمايكل جوردان مقابل هذا المبلغ الخيالي!
2024-02-04 | 04:28
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بيع أحذية رياضية لمايكل جوردان مقابل هذا المبلغ الخيالي!
بيع أحذية رياضية لمايكل جوردان مقابل هذا المبلغ الخيالي!
قالت دار سوثبي للمزادات يوم الجمعة إن مجموعة من ستة أحذية رياضية من طراز (آير جوردان) ارتداها مايكل جوردان خلال نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بيعت بمبلغ 8 ملايين دولار في مزاد في نيويورك مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا للأحذية الرياضية التي ارتداها أثناء المباريات.
وأصبحت الأحذية، التى ارتداها أحد أعظم لاعبي كرة السلة ست مرات في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة، ثاني أعلى سعر لتذكارات مايكل جوردان الرياضية.
وقال براهم واتشتر رئيس قسم المقتنيات الحديثة في سوثبي "سعر اليوم الذي حقق رقما قياسيا يعد دليلا على أن مايكل جوردان هو أعظم لاعب على الإطلاق.
"إنها لحظة لا مثيل لها حقا وعلامة فارقة في تاريخ المزادات، ومن المرجح ألا يتكرر بيع هذه الأحذية الرياضية الستة التي حسمت البطولة أبدا".
ولا يزال قميص المباراة الافتتاحية لنهائيات دوري السلة الأمريكي لعام 1998 لجوردان الخاص بموسم (الرقصة الأخيرة) الشهير يحمل الرقم القياسي العالمي لأي تذكار رياضي تم ارتداؤه في مباراة، بعدما بيع مقابل 10.1 ملايين دولار في أيلول 2022.
*
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