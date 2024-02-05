من سيكون بديل هاميلتون في مرسيدس؟

بعدما استفاق عالم الفورمولا 1 يوم الخميس الماضي على خبر رحيل بطل العالم 7 مرات لويس هاميلتون عن فريقه التاريخي مرسيدس بنهاية موسم 2024 وانتقاله الى فيراري، بدأ الحديث خلال هذا الاسبوع بشأن الاسم الذي سيخلف لويس مع الفريق الالماني في مردسيدس مع نهاية الموسم الحالي.



واسماء عديدة من السائقين مرشحة لخلافة هاميلتون لكن في الساعات الاخيرة برز اسمان المانيان هما ميك شوماخر نجل الاسطورة مايكل شوماخر، وهو سائق تجارب حاليا بمرسيدس، واسم بطل العالم 4 مرات سيباستيان فيتيل المعتزل من موسمين حيث أشارت عدة وسائل إعلامية ألمانيةالى أن السائق الألماني على طاولة اختيارات فريق مرسيدس لشغل منصب السائق الأول بموسم 2025 ، فهل يفعلها سيب ويؤكد عودته لعالم الفئة الاولى في الايام المقبلة؟