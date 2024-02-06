وفاة حارس مرمى ريال مدريد السابق غونساليس عن عمر 76 عاما

وفاة حارس مرمى ريال مدريد السابق غونساليس عن عمر 76 عاما



أعلن نادي ريال مدريد متصدّر الدوري الاسباني لكرة القدم الثلاثاء وفاة حارس مرماه الرائع السابق ميغيل أنخل غونساليس عن سن 76 عاماً.



وقال النادي الملكي في بيان: "ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته ينعون بحزن وفاة ميغيل أنخل غونساليس، أحد حراس المرمى العظماء في تاريخنا، أسطورة في ريال مدريد وفي كرة القدم الإسبانية".



وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن غونساليس كان يعاني من مرض التنكس العصبي المعروف باسم "أيه إل إس".



ولعب غونساليس مع ريال مدريد بين عامي 1968 و1986، وخاض 346 مباراة في صفوفه وفاز معه بثمانية ألقاب في الدوري وكأسين للاتحاد الأوروبي من بين 16 لقبًا.



وشارك حارس المرمى الذي عمل في ريال مدريد بعد الاعتزال في مجموعة متنوّعة من الأدوار، في نهائيات كأس العالم 1978 و1982 مع المنتخب الإسباني.