الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
19
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
وفاة حارس مرمى ريال مدريد السابق غونساليس عن عمر 76 عاما
2024-02-06 | 07:29
شارك
0
min
وفاة حارس مرمى ريال مدريد السابق غونساليس عن عمر 76 عاما
وفاة حارس مرمى ريال مدريد السابق غونساليس عن عمر 76 عاما
أعلن نادي ريال مدريد متصدّر الدوري الاسباني لكرة القدم الثلاثاء وفاة حارس مرماه الرائع السابق ميغيل أنخل غونساليس عن سن 76 عاماً.
وقال النادي الملكي في بيان: "ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته ينعون بحزن وفاة ميغيل أنخل غونساليس، أحد حراس المرمى العظماء في تاريخنا، أسطورة في ريال مدريد وفي كرة القدم الإسبانية".
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن غونساليس كان يعاني من مرض التنكس العصبي المعروف باسم "أيه إل إس".
ولعب غونساليس مع ريال مدريد بين عامي 1968 و1986، وخاض 346 مباراة في صفوفه وفاز معه بثمانية ألقاب في الدوري وكأسين للاتحاد الأوروبي من بين 16 لقبًا.
وشارك حارس المرمى الذي عمل في ريال مدريد بعد الاعتزال في مجموعة متنوّعة من الأدوار، في نهائيات كأس العالم 1978 و1982 مع المنتخب الإسباني.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مدريد
السابق
غونساليس
التالي
النصر السعودي يحتفل بعيد ميلاد كريستيانو رونالدو (فيديو)
ما جديد وضع إصابة ميسي وهل سيشارك في مباراة كوبي الياباني؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-05
وفاة فيتوريو إيمانويلي نجل آخر ملوك إيطاليا عن 86 عاما
منوعات
2024-02-05
وفاة فيتوريو إيمانويلي نجل آخر ملوك إيطاليا عن 86 عاما
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-04
كيليان مبابي الى ريال مدريد؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-04
كيليان مبابي الى ريال مدريد؟
0
فنّ
2024-02-03
العالم يودع نجم أفلام روكي... وفاة الممثل كارل ويذرز عن عمر ناهز 76 عاما
فنّ
2024-02-03
العالم يودع نجم أفلام روكي... وفاة الممثل كارل ويذرز عن عمر ناهز 76 عاما
0
رياضة
2024-01-15
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
رياضة
2024-01-15
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
09:10
بيكيه كان يخون شاكيرا مع صديقتها المقربة... معلومات جديدة تظهر للمرة الاولى إلى العلن! (صورة)
رياضة
09:10
بيكيه كان يخون شاكيرا مع صديقتها المقربة... معلومات جديدة تظهر للمرة الاولى إلى العلن! (صورة)
0
رياضة
07:55
النصر السعودي يحتفل بعيد ميلاد كريستيانو رونالدو (فيديو)
رياضة
07:55
النصر السعودي يحتفل بعيد ميلاد كريستيانو رونالدو (فيديو)
0
رياضة
02:14
ما جديد وضع إصابة ميسي وهل سيشارك في مباراة كوبي الياباني؟
رياضة
02:14
ما جديد وضع إصابة ميسي وهل سيشارك في مباراة كوبي الياباني؟
0
رياضة
12:57
من سيكون بديل هاميلتون في مرسيدس؟
رياضة
12:57
من سيكون بديل هاميلتون في مرسيدس؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
05:56
"أوّل عيد بعد الزواج"... لهذا السبب غاب زوج ماريتا الحلاني عن عيد ميلادها
فنّ
05:56
"أوّل عيد بعد الزواج"... لهذا السبب غاب زوج ماريتا الحلاني عن عيد ميلادها
0
فنّ
2024-02-05
"انّها الراقصة بداخلي"... ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون تستعرض موهبتها (فيديو)
فنّ
2024-02-05
"انّها الراقصة بداخلي"... ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون تستعرض موهبتها (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-11-27
ماذا قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان للـLBCI عن تمديد الهدنة في غزة؟
أخبار دولية
2023-11-27
ماذا قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان للـLBCI عن تمديد الهدنة في غزة؟
0
صحة وتغذية
2023-10-09
النتيجة صادمة... إليك ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر!
صحة وتغذية
2023-10-09
النتيجة صادمة... إليك ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
وزير الخارجية الفرنسي إستهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
وزير الخارجية الفرنسي إستهل لقاءاته في بيروت... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
07:28
ميقاتي دعا الدول المانحة لإعادة تمويل "الأونروا"
أخبار لبنان
07:28
ميقاتي دعا الدول المانحة لإعادة تمويل "الأونروا"
0
أخبار دولية
07:03
كنعاني: الولايات المتحدة تحاول تشتيت انتباه الرأي العام بعيدا عن قطاع غزة عبر انتهاك سيادة دول أخرى
أخبار دولية
07:03
كنعاني: الولايات المتحدة تحاول تشتيت انتباه الرأي العام بعيدا عن قطاع غزة عبر انتهاك سيادة دول أخرى
0
أخبار لبنان
06:32
العسكريون المتقاعدون يعودون للتصعيد في الشارع
أخبار لبنان
06:32
العسكريون المتقاعدون يعودون للتصعيد في الشارع
0
أخبار لبنان
05:51
ميقاتي من عين التينة: التشاور في هذه المرحلة أكثر من ضروري
أخبار لبنان
05:51
ميقاتي من عين التينة: التشاور في هذه المرحلة أكثر من ضروري
0
أخبار دولية
02:56
الحوثيون يعلنون شنّ هجومين جديدين على سفينتين في البحر الأحمر
أخبار دولية
02:56
الحوثيون يعلنون شنّ هجومين جديدين على سفينتين في البحر الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
من كل دول العالم... دعوة إلى لبنان عبر الـLBCI!
تقارير نشرة الاخبار
14:22
من كل دول العالم... دعوة إلى لبنان عبر الـLBCI!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جوائز Grammy تضيف فئة جديدة… تعرفوا إلى الـ Afrobeats
تقارير نشرة الاخبار
13:55
جوائز Grammy تضيف فئة جديدة… تعرفوا إلى الـ Afrobeats
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
فرنسا تنصح لبنان مجددا بعدم الإنزلاق إلى الحرب الشاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
فرنسا تنصح لبنان مجددا بعدم الإنزلاق إلى الحرب الشاملة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:50
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
أخبار لبنان
04:50
كهرباء لبنان: إلغاء بدل التأهيل والـ20 % المضافة على سعر صيرفة وامكان تسديدها بالدولار
2
خبر عاجل
05:30
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
05:30
التحكم المروري: انقلاب شاحنة على اوتوستراد جونية باتجاه نهر الكلب قبل مفرق ذوق مصبح وحركة المرور كثيفة في المحلة
3
منوعات
11:43
نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)
منوعات
11:43
نامت عارية على الأعشاب وغطت صدرها بأوراق الأشجار... مؤثرة شهيرة تذهل معجبيها بمشهد "من الخيال"! (فيديو)
4
خبر عاجل
15:33
الجميّل لـ "عشرين 30": مستعدون للجلوس على الطاولة مع حزب الله والنقاش في كل الامور ضمن المؤسسات في حال كان قرار حزب الله أن يكون تحت سقف الدستور والدولة وان يقبل بالمساواة
خبر عاجل
15:33
الجميّل لـ "عشرين 30": مستعدون للجلوس على الطاولة مع حزب الله والنقاش في كل الامور ضمن المؤسسات في حال كان قرار حزب الله أن يكون تحت سقف الدستور والدولة وان يقبل بالمساواة
5
اقتصاد
02:10
إرتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:10
إرتفاع في أسعار المحروقات
6
منوعات
00:52
مشاهد صادمة... عاصفة ثلجية "تاريخية" تسبّبت بتساقط أكثر من 100 سنتيمتر من الثلوج خلال يومين في شرق كندا! (فيديو وصور)
منوعات
00:52
مشاهد صادمة... عاصفة ثلجية "تاريخية" تسبّبت بتساقط أكثر من 100 سنتيمتر من الثلوج خلال يومين في شرق كندا! (فيديو وصور)
7
فنّ
05:11
بدت شاحبة وخسرت الكثير من وزنها.. مي حريري في المستشفى: "فوّلتوا عليي بالمرض"
فنّ
05:11
بدت شاحبة وخسرت الكثير من وزنها.. مي حريري في المستشفى: "فوّلتوا عليي بالمرض"
8
خبر عاجل
13:00
ترقبوا حلقة الليلة من برنامج عشرين 30 مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تمام الساعة الـ9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
13:00
ترقبوا حلقة الليلة من برنامج عشرين 30 مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تمام الساعة الـ9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI والموقع الالكتروني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More