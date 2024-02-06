بيكيه كان يخون شاكيرا مع صديقتها المقربة... معلومات جديدة تظهر للمرة الاولى إلى العلن! (صورة)

بيكيه كان يخون شاكيرا مع صديقتها المقربة... معلومات جديدة تظهر للمرة الاولى إلى العلن! (صورة)



كشفت تقارير إعلامية حديثة عن معلومات حول سبب انفصال المدافع السابق لبرشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا.



وقالت مجلة "peopleenespanol" إن بيكيه خان شريكته السابقة شاكيرا مع صديقة مقربة لها وهي مدربتها في نفس الوقت.



وتدعى المدربة آنا كايزر، وهي تعمل كمدربة ومؤثرة في مجال اللياقة البدنية، ولديها نحو 300 ألف متابع على إنستغرام.



بينما جمعت آنا وشاكيرا علاقة صداقة لأكثر من 10 سنوات، وكانتا تظهران معاً في صور عدة.



وكانت هذه العلاقة بين بيكيه وآنا قبل عامين من بدء بيكيه علاقته الأخرى مع كلارا تشيا.



وبحسب ما ورد، فإن شاكيرا علمت بالخيانة من خلال أحد موظفي بيكيه.



ويُذكر أن شاكيرا وبيكيه كانا قد أعلنا انفصالهما في صيف 2022، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاماً، وأثمرت عن طفلين.