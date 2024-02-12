السبّاح الصيني زانلي يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م حرة

السبّاح الصيني زانلي يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م حرة



حطّم السباح الصيني الشاب بان زانلي الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م حرة بقطعه المسافة بزمن 46.80 ثانية الأحد خلال بطولة العالم للسباحة في الدوحة، بفارق ستة أجزاء من المئة من الرقم القياسي السابق للروماني دافيد بوبوفيتشي.



وحقق زانلي (19 عاماً) الرقم خلال سباق التتابع أربع مرات 100 م حرة الذي فازت به الصين بزمن 3:11:08 دقائق.



وحطم بوبوفيتشي الرقم القياسي السابق في بطولة أوروبا في روما صيف 2022.



وقال بان: "نعم، لقد كان توقيتًا رائعًا. لقد وثقت بأصدقائي وبذلنا قصارى جهدنا".



وأضاف "قلت لنفسي: +اسبح بقوة+. لقد صُدمت عندما رأيت الوقت، لم أتوقع تحطيم الرقم القياسي العالمي الآن، أردت الاحتفاظ به من أجل أولمبياد باريس".



وكان بان يملك ميدالية عالمية واحدة فقط قبل بطولة العالم في قطر، وهي فضية سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة العام الماضي في مدينة فوكوكا اليابانية.



يملك ثلاثة ألقاب في الألعاب الآسيوية، بينها سباق 100 م حرة. وكان رقمه القياسي الشخصي السابق هو 46.97 ثانية، أي خامس أسرع سباح في العالم قبل وصوله إلى قطر.