مقتل الكيني كيبتوم حامل الرقم العالمي في الماراثون بحادث سير

قتل حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون العداء الكيني كيلفن كيبتوم ومدربه بحادث سير في غرب كينيا، بحسب ما ذكرت الشرطة.



وقال مفوض الشرطة: "وقع الحادث عند الحادية عشرة ليلًا وكان ثلاثة أشخاص يستقلون السيارة، توفي إثنان على الفور ونقل الثالث إلى المستشفى."



وأظهرت وسائل الإعلام الكينية سيارته وقد تحطم زجاجها الأمامي وخلع سقفها بسبب الحادث.