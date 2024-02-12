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ما كشفه هذا الفيديو يخطف الأنفاس... رحيل لاعب كرة قدم بعد أن صعقه البرق خلال المباراة في لحظة مرعبة! (فيديو)

2024-02-12 | 09:17
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ما كشفه هذا الفيديو يخطف الأنفاس... رحيل لاعب كرة قدم بعد أن صعقه البرق خلال المباراة في لحظة مرعبة! (فيديو)

ما كشفه هذا الفيديو يخطف الأنفاس... رحيل لاعب كرة قدم بعد أن صعقه البرق خلال المباراة في لحظة مرعبة! (فيديو)

لقي لاعب كرة قدم حتفه بعد أن ضربته صاعقة أثناء لعبه كرة القدم في إندونيسيا يوم السبت الفائت.

ووثق مقطع فيديو اللحظة الدقيقة لانهيار الضحية البالغ من العمر 35 عامًا من سوبانغ في ملعب سيليوانغي في باندونغ، جاوة الغربية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكان الرجل، الذي تم تحديده لاحقًا باسم Septain Raharja، يتنافس في مباراة ودية لكرة القدم بين 2 FLO FC Bandung وFBI Subang، عندما ضربه البرق في حوالي الساعة 4:20 مساءً بالتوقيت المحلي يوم السبت.

وتقول تقارير وسائل الإعلام المحلية PRFM News إنه كان لا يزال يتنفس بعد الحادث وتم نقله إلى مستشفى محلي، لكنه توفي بعد إصابته بحروق شديدة.

ومنذ ذلك الحين، انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم مشجعو كرة القدم واللاعبون تعازيهم.

وشوهدت فرق عدة في إندونيسيا وهي تقف لحظة صمت على ذكرى Septain.

وبدأت المباراة بين FBI Mageland وErka مع انحناء اللاعبين لرؤوسهم لإحياء ذكرى الرياضي الذي سقط.

وكشف تحليل للصاعقة أجرته وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG) أن السحابة التي جاء منها البرق كانت على ارتفاع 300 متر فقط فوق الملعب عندما ضربت.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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