مقتل لاعب كرة سلة أوكراني طعناً في ألمانيا... إليكم التفاصيل!

مقتل لاعب كرة سلة أوكراني طعناً في ألمانيا... إليكم التفاصيل!



لقي لاعب كرة سلة أوكراني يبلغ من العمر 17 عاماً حتفه طعناً بعد مشاجرة في محطة للحافلات في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية الإثنين.



وتوفي "فولوديمير يرماكوف" الذي لعب على مستوى الناشئين مع المنتخب الأوكراني وفريق ايه آر تي جاينتس دوسلدورف الألماني، في المستشفى بعد الحادث الذي وقع مساء السبت.



وأفادت الشرطة أن يرماكوف وزميل أوكراني تبين أنه أرتيم كوزاتشينكو بحسب ما كشف ناديهما، دخلا في مشادة "لفظية" مع مراهقين آخرين على متن حافلة في وسط المدينة، مضيفة أن التحقيقات في خلفية المشاجرة متواصلة.



وقالت الشرطة إنه بعد نزول المجموعتين من الحافلة، تصاعدت حدة المشادة ودخل المراهقون في "مواجهة جسدية"، كاشفة أنه "بحسب التحقيقات الأولية، تم سحب السكاكين".



وأصيب يرماكوف ومواطنه البالغ 18 عاماً في العراك، بالإضافة الى صبي سوري يبلغ 14 عاماً وفتاة ألمانية-لبنانية تبلغ 13 عاماً، لكن الأوكرانيين أصيبا "بجروح مهددة للحياة" بحسب بيان الشرطة.



وتم نقل الضحايا الأربعة الى المستشفى، حيث توفي يرماكوف "بعد ذلك بوقت قصير خلال عملية طارئة"، وأشارت الشرطة الى أنها أوقفت صبياً ألمانياً-تركياً يبلغ 15 عاماً ووجهت اليه تهمة القتل غير العمد، وأوقفت بشكل موقت صبياً يونانياً-ألمانياً يبلغ 14 عاماً، قبل إطلاق سراحه لعدم التمكن من إثبات تورطه في الحادثة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".