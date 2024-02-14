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إريكسون المصاب بالسرطان يحقق حلمه أخيرًا... وما علاقة ليفربول؟

2024-02-14 | 15:06
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إريكسون المصاب بالسرطان يحقق حلمه أخيرًا... وما علاقة ليفربول؟

إريكسون المصاب بالسرطان يحقق حلمه أخيرًا... وما علاقة ليفربول؟

سيحقّق المدرّب السويدي السابق لمنتخب إنكلترا لكرة القدم "سفن-غوران إريكسون" الذي يعاني من مرض السرطان، حلمه أخيرًا في أن يصبح مدربًا لفريق ليفربول وذلك في مباراة الأساطير الخيرية ضد أياكس أمستردام الهولندي الشهر المقبل على ملعب أنفيلد.

وأعلن المدير الفني السويدي البالغ من العمر 76 عامًا في كانون الثاني الفائت أنه أمامه "عام واحد في أفضل الأحوال" للبقاء على قيد الحياة بعد تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

وكشف إريكسون الذي قاد إنكلترا إلى ربع نهائي كأس العالم 2002 و2006، حبّه غير المشروط لليفربول في ذلك الوقت قبل أن يعرب عن أسفه لعدم تمكنه من تدريبه ورغبته في أن يصبح مدربا للنادي العزيز على قلبه في يوم من الأيام.

ولم يظل فريق الـ"ريدز" مكتوف الأيدي أمام رغبة إريكسون الذي عرض عليه الجلوس على مقاعد البدلاء في 23 آذار المقبل.

وكان مدربه الألماني "يورغن كلوب" أعلن مباشرة عقب كشف إريكسون عن إصابته بالسرطان ورغبته في تدريب ليفربول، إنه سيكون سعيداً جداً بمنح الفرصة للمدرب السويدي بقضاء يوم في ملعب تدريبات النادي، لكنه الآن سيقود الـ"ريدز" ضد أساطير فريق أسطوري آخر، أياكس، في مباراة خيرية على ملعب أنفيلد.

ومن بين الأساطير التي تم الإعلان عن مشاركتها في هذه المباراة الخيرية، الفرنسي "جبريل سيسيه"، حارس المرمى البولندي "ييرزي دوديك"، السلوفاكي "مارتن شكرتيل" والبرازيلي "فابيو أوريليو".
 
 
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