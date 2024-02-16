الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
السبّاح الصيني زانلي يفوز بسباق 100 م حرة في بطولة العالم
2024-02-16 | 03:11
شارك
2
min
السبّاح الصيني زانلي يفوز بسباق 100 م حرة في بطولة العالم
السبّاح الصيني زانلي يفوز بسباق 100 م حرة في بطولة العالم
فاز السباح الصيني الشاب بان زانلي بسباق 100 م حرة الخميس في بطولة العالم للسباحة التي تستضيفها الدوحة.
وحقق زانلي (19 عاماً) الذي حطّم الرقم القياسي العالمي للسباق الأحد الماضي بقطعه المسافة بزمن 46.80 ثانية، المركز الأول بـ47.53 ثانية متقدّماً على الإيطالي أليساندرو ميريسي الثاني بـ0.19 ثانية والبلغاري ناندور نيميت الثالث بـ0.25 ثانية.
وفاز الصيني بأوّل لقب عالميّ فرديّ في مسيرته وسيكون مرشّحاً فوق العادة للفوز باللقب خلال أولمبياد باريس في الصيف المقبل.
يملك ثلاثة ألقاب في الألعاب الآسيوية، بينها سباق 100 م حرة. وكان رقمه القياسي الشخصي السابق هو 46.97 ثانية، أي خامس أسرع سباح في العالم قبل وصوله إلى قطر.
وقال بعد الفوز "لقد استعديت بشكلٍ جيّد جداً. أعلم أن هذه البداية فقط وسأواصل العمل. أراكم في (أولمبياد) باريس".
وسبق أن صرّح زانلي بعد تحطيمه الرقم القياسي الأحد "قلت لنفسي: +اسبح بقوة+. لقد صُدمت عندما رأيت الوقت، لم أتوقع تحطيم الرقم القياسي العالمي الآن، أردت الاحتفاظ به من أجل أولمبياد باريس".
كما فازت البريطانية لورا ستيفنز في سباق 200 م فراشة خلال دقيقتين و07:35 ثانية بفارق 0.09 ثانية عن الدنماركية هيلينا روزندال الثانية، فيما حلّت البوسنيّة لانا بودار في المركز الثالث.
بدورها، فازت الأميركية كلير كورزان بلقبها الفردي الثاني في سباق الظهر، بعدما أضافت لقب سباق 50 م على فوزها السابق في سباق 100 م.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
الصيني
زانلي
بسباق
بطولة
العالم
التالي
وفاة العداء الكيني رونو محطم الأرقام القياسية عن 72 عاما
إريكسون المصاب بالسرطان يحقق حلمه أخيرًا... وما علاقة ليفربول؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2024-02-12
السبّاح الصيني زانلي يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م حرة
رياضة
2024-02-12
السبّاح الصيني زانلي يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م حرة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-26
بطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-26
بطولة العالم للفورمولا إي الكهربائية في السعودية
0
أخبار دولية
2024-01-10
الرئيس الصيني: العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأميركية
أخبار دولية
2024-01-10
الرئيس الصيني: العالم بحاجة لاستقرار العلاقات الصينية الأميركية
0
فنّ
2023-12-04
جوليا روبرتس قبيل توفير فيلم من بطولتها: سآكل أكوام "تشيزبرغر" عند نهاية العالم
فنّ
2023-12-04
جوليا روبرتس قبيل توفير فيلم من بطولتها: سآكل أكوام "تشيزبرغر" عند نهاية العالم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
04:28
هل سيغادر مبابي باريس سان جيرمان؟
رياضة
04:28
هل سيغادر مبابي باريس سان جيرمان؟
0
رياضة
04:08
وفاة العداء الكيني رونو محطم الأرقام القياسية عن 72 عاما
رياضة
04:08
وفاة العداء الكيني رونو محطم الأرقام القياسية عن 72 عاما
0
رياضة
2024-02-14
إريكسون المصاب بالسرطان يحقق حلمه أخيرًا... وما علاقة ليفربول؟
رياضة
2024-02-14
إريكسون المصاب بالسرطان يحقق حلمه أخيرًا... وما علاقة ليفربول؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-14
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-14
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:59
المقاومة الاسلامية: استهدفنا ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ فلق في إطار الرد على مجزرتي النبطية والصوانة
آخر الأخبار
14:59
المقاومة الاسلامية: استهدفنا ثكنة كريات شمونة بعدد من صواريخ فلق في إطار الرد على مجزرتي النبطية والصوانة
0
منوعات
10:13
لهذا السبب... تجنبوا الاتصال الجنسي خلال 14 شباط؟!
منوعات
10:13
لهذا السبب... تجنبوا الاتصال الجنسي خلال 14 شباط؟!
0
أمن وقضاء
02:11
نفّذ عمليات سلب بقوّة السّلاح وإطلاق النار... وتوقيفه بكمينٍ محكم في الحدت
أمن وقضاء
02:11
نفّذ عمليات سلب بقوّة السّلاح وإطلاق النار... وتوقيفه بكمينٍ محكم في الحدت
0
آخر الأخبار
06:04
الجزيرة عن الإسعاف الإسرائيلي: 3 قتلى في إطلاق نار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود
آخر الأخبار
06:04
الجزيرة عن الإسعاف الإسرائيلي: 3 قتلى في إطلاق نار على موقف حافلات بكريات ملاخي شرق أسدود
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بعيون الأطفال... وحوش في غزة
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بعيون الأطفال... وحوش في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر
تقارير نشرة الاخبار
13:53
"قبضة الأحرار" و"فوضى" مسلسلان يحاكيان واقع ما حصل في المرحلة ما بعد 7 أكتوبر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ
تقارير نشرة الاخبار
13:48
في كرة القدم... لاتسيو يعمّق جراح بايرن ميونخ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الثقافة مبادرات جديدة تحمل قصصًا من منطقة الى أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إسرائيل التي تحسب خياراتها في الجبهة الشمالية.. تسير نحو تصعيد في جبهة غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
هل تتوسع الاشتباكات جنوبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
جلال خسر زوجته وطفليه في الغارة الإسرائيلية على بلدة الصوانة الجنوبية
0
أخبار دولية
13:27
هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
أخبار دولية
13:27
هل هناك آفاق لنجاح مفاوضات القاهرة في ظل الغياب الإسرائيلي عنها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
كيف تبدو الصورة من جبهة الجنوب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
خبر عاجل
06:52
التعميم ١٦٦ دخل حيّز التنفيذ
2
فنّ
16:49
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
فنّ
16:49
نجمة "توايلايت" تصدم الجمهور بصورتها الفاضحة... ظهرت عارية الصدر ووضعت يدها في ملابسها الداخلية! (صورة)
3
منوعات
09:34
الهواء كشف مؤخرتها العارية... كورتني كارداشيان تتعرض لموقف محرج خلال نزهة مع أطفالها! (صور)
منوعات
09:34
الهواء كشف مؤخرتها العارية... كورتني كارداشيان تتعرض لموقف محرج خلال نزهة مع أطفالها! (صور)
4
أخبار لبنان
14:56
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
أخبار لبنان
14:56
ما حقيقة تعطيل المدارس يوم غد؟
5
موضة وجمال
10:00
فستان زفاف مكشوف للغاية يحدث بلبلة بين المتابعين... وانقسام في الآراء! (فيديو وصور)
موضة وجمال
10:00
فستان زفاف مكشوف للغاية يحدث بلبلة بين المتابعين... وانقسام في الآراء! (فيديو وصور)
6
منوعات
15:50
"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!
منوعات
15:50
"أقمت علاقة مع أخي ولم أعلم بذلك الا بعد سنوات"... طبيب محتال وحقيقة مخفية وهذه التفاصيل!
7
امن وقضاء
09:08
الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله
امن وقضاء
09:08
الجيش الاسرائيلي: استهداف القائد علي محمد الدبس ومساعده حسن ابراهيم عيسى وعنصر آخر من حزب الله
8
أخبار لبنان
16:25
درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...
أخبار لبنان
16:25
درغام للـLBCI: أبدينا الرغبة بلقاء الرئيس الحريري ولكن...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More