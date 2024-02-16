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رياضة
وفاة العداء الكيني رونو محطم الأرقام القياسية عن 72 عاما
2024-02-16 | 04:08
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وفاة العداء الكيني رونو محطم الأرقام القياسية عن 72 عاما
وفاة العداء الكيني رونو محطم الأرقام القياسية عن 72 عاما
أعلن الاتحاد الكيني لألعاب القوى أن هنري رونو عداء المسافات الطويلة الذي حطم أربعة أرقام قياسية عالمية في غضون 81 يوما في 1978 توفي يوم الخميس عن 72 عاما.
وبين نيسان وحزيران 1978 سجل رونو، وهو طالب في جامعة ولاية واشنطن بالولايات المتحدة وغير معروف نسبيا على الساحة الدولية، أرقاما قياسية عالمية في سباقات 3000 و5000 و10000 متر و3000 متر موانع.
ورغم ذلك لم ينافس رونو مطلقا في الألعاب الأولمبية لمقاطعة كينيا للأولمبياد عامي 1976 و1980. كما انتهت مسيرته سريعا لإدمان الكحول.
وقال الاتحاد الكيني لألعاب القوى في بيان "بالنيابة عن اللجنة التنفيذية لاتحاد ألعاب القوى الكيني وأسرة ألعاب القوى نود أن نقدم تعازينا القلبية الصادقة".
ولم يذكر الاتحاد الكيني سبب الوفاة لكنه قال إن رونو كان في المستشفى في العاصمة الكينية نيروبي خلال الأيام العشرة الفائتة.
وتأتي وفاة رونو في الوقت الذي لا يزال فيه الرياضيون الكينيون متأثرين بسبب وفاة حامل الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون كيلفن كيبتوم (24 عاما) في حادث مروري يوم الأحد الفائت.
وولد كيبوامبوك رونو في 1952 في منطقة الوادي المتصدع في كينيا، وهي منطقة مشهورة بإنتاج العدائين النخبة، ولم يتمكن من المشي حتى سن السادسة بسبب حادث دراجة.
وطور موهبته كعداء أثناء خدمته في الجيش الكيني وتم اختياره لسباق 3000 متر موانع و5000 متر في أولمبياد 1976 في مونتريال.
وكانت كينيا من بين أكثر من 20 دولة أفريقية وعربية قاطعت المنافسة احتجاجا على مشاركة نيوزيلندا، التي كانت لها علاقات رياضية مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وكان رونو معروفا بأسلوبه غير التقليدي في العدو ونظامه الغذائي الذي كان يتكون بشكل كبير من الوجبات السريعة والكحول.
وبعد قضاء بعض الوقت في الولايات المتحدة، عاد إلى كينيا قبل بضع سنوات لتدريب الرياضيين الشبان.
*
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