هل سيغادر مبابي باريس سان جيرمان؟

ذكر موقع ذا أثليتيك الإلكتروني يوم الخميس أن قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي أبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن النادي في تموز المقبل ليصبح لاعبا حرا بعد سبع سنوات من انضمامه للفريق.وقال التقرير "أبلغ مبابي باريس سان جيرمان بقراره لكن الطرفين لم يتفقا بالكامل على بنود الرحيل. من المتوقع صدور إعلان رسمي بمجرد الوصول لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة".وانضم المهاجم، الذي فاز بكأس العالم 2018، إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في آب 2017 وساعدهم على الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الفرنسي.وسجل اللاعب (25 عاما) 20 هدفا في الدوري هذا الموسم إذ يسعى باريس سان جيرمان للحصول على لقبه الثالث تواليا.ويستضيف باريس سان جيرمان، الذي يتصدر الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه، منافسه نيس اليوم الجمعة.