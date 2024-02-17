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تغيّب عن فحوص المنشطات... إعلان غياب رياضي شهير عن أولمبياد باريس 2024

2024-02-17 | 02:30
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تغيّب عن فحوص المنشطات... إعلان غياب رياضي شهير عن أولمبياد باريس 2024

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الجمعة في بيان غياب عدّاء المسافات الطويلة الإسباني من أصل مغربي محمد كتير عن أولمبياد باريس 2024، بعدما أُوقف لمدة سنتين، بسبب ثلاث مخالفات تتعلّق بتغيّبه عن الحضور إلى مراكز فحص المنشّطات.
 
ووفق وكالة فرانس برس، فقد فاز كتير البالغ 25 عاماً بفضية سباق 5000 م ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في العاصمة المجرية بودابست عام 2023 كما في بطولة أوروبا في ميونيخ عام 2022، وكان من المتوقّع أن يشارك في أولمبياد باريس الصيف المقبل.
 
وقال البيان "أقرّ الإسباني محمد كتير بمخالفة قواعد فحوص المنشطات وأوقف من قبل وحدة النزاهة لمدة سنتين، بعد ثلاث مخالفات خلال مدة 12 شهراً".
 
وكان كتير أوقف في السابع من شباط مؤقتاً، لكن الفائز ببرونزية سباق 1500 م في مونديال يوجين (الولايات المتحدة) عام 2022، نفى أن يكون قد ارتكب المخالفات، مشيراً إلى أنه سيستأنف حتّى يتمكن من مواصلة المنافسة.
 
وأشار الاتحاد الإسباني لألعاب القوى حينها إلى أنه "أوقف على الفور رخصة الرياضي" بعدما تبلّغ بشكلٍ رسميّ فتح التحقيق بشأنه.
 
وتبدأ عقوبة إيقاف كتير منذ السابع من شباط 2024 حتّى السادس من شباط 2026، مع إلغاء جميع النتائج وسحب الجوائز التي حصل عليها منذ العاشر من تشرين الأوّل 2023.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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