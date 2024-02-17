بطل فاز بالاولمبيات 6 مرات... يخضع للعلاج من السرطان!

قال البطل الأولمبي ست مرات كريس هوي إنه "متفائل وإيجابي" بعد أن كشف يوم الجمعة عن إصابته بالسرطان العام الفائت.وكتب البريطاني (47 عاما) على حسابه في تطبيق انستجرام "أخضع حاليا للعلاج بما في ذلك العلاج الكيميائي، ولحسن الحظ تسير الأمور بشكل جيد حقا."من أجل عائلتي الصغيرة، كنت أتمنى أن أحافظ على خصوصية هذه المعلومات لكن للأسف اضطررنا لذلك. ممتن لأي دعم، وأود التعامل مع هذا الأمر بخصوصية".ولم يقدم متسابق الدراجات السابق، الذي فاز أيضا بلقب عالمي 11 مرة، مزيدا من التفاصيل حول تشخيص حالته، وفق "رويترز".وأضاف هوي أنه "محاط بالحب" ويعيش حياته الطبيعية ويتطلع إلى العمل في أولمبياد باريس في وقت لاحق من هذا العام.